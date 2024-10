VG: Vipers doblet snittlønnen på fire år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mandag ble det klart at den økonomisk skakkjørte håndballklubben har fått en ny sjanse til å overleve, mindre enn 24 timer etter at styreleder Peter Gitmark kunngjorde at Vipers kom til å gå konkurs.

VG skriver at snittlønnen til Vipers var på 535.589 kroner i 2019, men lå på i overkant av 1,1 million kroner fire år senere.

– Lønningene i Europa har steget vesentlig i denne perioden. Samtidig har Vipers blitt mer internasjonale med spillere som kan gå til mange andre klubber, sier Gitmark til VG.

Nå venter en klar endring i hvordan klubben drives framover. Det understreket Gitmark til NTB mandag, etter at det ble kjent at Vipers får leve videre.

– For det første må vi styre etter premisset om at inntektene må være høyere enn kostnadene. Vi må betale tilbake gjeld og være til å stole på økonomisk. Vi er avhengige av at inntektene vokser, sa Gitmark, som etterspurte nye internasjonale og nasjonale sponsorer.

