Bekreftet: Håndballklubben Vipers lever videre

– Før Vipers har gått i graven, har vi gjenoppstått, sa styreleder Peter Gitmark til pressen.

Styret i klubben stiller plassene sine til dispensasjon. Om en uke blir det ekstraordinært årsmøte hvor et nytt styre skal velges.

Dette skjer under 24 timer etter at en tydelig preget Gitmark kunngjorde at klubben kom til å gå konkurs.

– Dette er en god løsning for Vipers, sa Gitmark.

Styrelederen opplyser at spillerne som skulle fått lønn sist fredag, vil få utbetaling «så fort det er praktisk mulig». Det er ikke aktuelt med lønnskutt.

Det er en lokal investorgruppe med Morten Jørgensen i spissen som står bak det nye forsøket.

Det var tirsdag sist uke at Vipers-kaoset ble satt i gang. Da opplyste Gitmark at klubben hadde tre dager på seg til å få inn 25 millioner kroner for å slette gjeld og sikre inneværende og kommende sesong med sunn drift.

Den fristen ble utsatt til søndag kveld etter fredagens styremøte, der en ny aktør ga Vipers håp om å nå målet. Aktøren lovet 14 millioner kroner, men tilbudet viste seg å være falskt.