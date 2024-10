Arsenal slet seg til heldig CL-seier etter selvmål og straffebom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seieren kom få dager etter at Arsenal gikk på sitt første tap for sesongen. I helgen røk laget 0-2 for Bournemouth etter å ha fått en mann utvist før pause.

Arsenal dominerte banespillet, men et selvmål måtte til for å få fart på angrepsspillet. Gabriel Martinelli skjøt i stolpen, og returballen gikk inn via Sjakhtar-keeper Dmitrij Riznyk.

Resten av omgangen presset vertene på for 2-0. Martinelli sto da bak mye av offensiven og var kampens spiller før pause.

I 2. omgang mistet Arsenal overraskende grepet. Sjakhtar sto fram langt bedre, mens hjemmelaget slet med å skape sjanser i åpent spill.

– I denne kampen har det vært mer tydelig enn i noen andre at Arsenal savner Martin Ødegaard og noen som smører maskineriet, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller da TV-bildene viste Ødegaard og Bukayo Saka på VIP-tribunen.

Begge er for tiden ute med skader. Med 20 minutter igjen måtte venstrebacken Riccardo Calafiori ut med knetrøbbel. Det er ikke godt nytt før Arsenals toppkamp mot Liverpool til helgen.

Mot slutten kunne Leandro Trossard ha avgjort tirsdagens kamp, men belgieren så et svakt straffespark bli reddet. Det kunne blitt skjebnesvangert da de ukrainske gjestene kom til store sjanser på overtid.

Arsenal har sju poeng fra sine tre første CL-kamper, mens Sjakhtar Donetsk står med ett.

