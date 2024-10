Vetlesen-assist holdt ikke for Brugge da Milan tok høstens første CL-seier

Brugges utligningsmål kom kun fem minutter ut i annen omgang. Gjestene broderte seg elegant gjennom Milan-forsvaret, og Vetlesen fant til slutt lagkamerat Kyriani Sabbe. Foran et fullsatt San Siro ekspederte 19-åringen ballen i nettet bak Mike Maignan.

– Det er fullt fortjent at de får seg en scoring her. Det er et glimrende angrep. Vetlesen har oversikt, ro og teknikk til å legge den til rette for Sabbe. Det er en presis og god avslutning, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Det holdt ikke til poeng for Vetlesen og co. Scoringer fra Christian Pulisic og Tijjani Reijnders (2) sørget for at alle poengene ble værende i Italia.

Milans 1-0-scoring kom direkte fra hjørnespark etter en drøy halvtime. Få minutter senere ble kampleder Felix Zwayer beordret ut til VAR-skjermen etter at Raphael Onyedika hadde kommet for sent inn i en duell med Reijnders.

Etter en fire minutter lang videosjekk konkluderte Zwayer med rødt kort til nigerianeren.

– Noen brutale minutter for Brugge. Onyedika gjemmer øynene i drakten. Han er fortvilet. Får en støttende gest fra (Rafael) Leão, men det blir fattig trøst når han må rusle i garderoben lenge før de andre, sa Ween.

Ti minutter etter 1-1-målet sendte Reijnders vertene tilbake i føringen, før samme mann økte til 3-1 med snaut 20 minutter igjen. Like før slutt trodde 16 år gamle Francesco Camarda at han hadde stanget inn 4-1, men nettkjenningen ble annullert for offside.

Brugge skapte flere store sjanser i åpningsminuttene, og belgierne hadde blant annet et forsøk i tverrliggeren. Et rystet Milan-mannskap slapp unna baklengsmål før hvilen.

Milan tapte 1-3 hjemme mot Liverpool i sesongens første mesterligakamp, før det ble et nytt tap borte mot Leverkusen i forkant av landslagspausen. Trepoengeren mot Brugge var sårt tiltrengt.

Brugge blir værende på sine tre poeng.

