Håndballforbundet skal vurdere endringer etter Vipers-krisen: – Tar en fot i bakken

– Det er bare nitrist, innledet Lio til NTB.

Håpet er imidlertid ikke helt ute for Vipers. Mandag formiddag ble det kjent at en gruppe aksjonærer ønsker å overta klubben og fortsette driften.

Søndag kveld kunngjorde styreleder Peter Gitmark at klubben ville melde oppbud på mandag. Dermed er de den andre norske storklubben som gikk på en økonomisk kjempesmell i løpet av fem år.

– Hvordan kan noe sånt skje etter situasjonen i Larvik for noen år siden?

– Det er jo to forskjellige saker og to forskjellige årsaker, men det er sånn verden er, dessverre. I møtet mellom de profesjonelle og de frivillige så glipper det. Og til tross for påminnelser, merknader, advarsler og rød kategori har de ikke klart å snu det, rett og slett, sier Lio.

– Heftig å få endene til å møtes

Larvik vant eliteserien 13 sesonger på rad mellom 2004 og 2017 og vant også Champions League i 2010/11-sesongen. I februar 2019 sa det imidlertid stopp da de fikk innført betalingsstopp og ble degradert til 1. divisjon.

– Må man gjøre det økonomiske regelverket strengere eller er det bare de som har kjørt på?

– Det kan være både òg, men det regelverket vi har, fungerer for 30 andre klubber, så langt i hvert fall. Det er krevende tider. Det er heftig å få endene til å møtes, sier Lio.

– Kommer dere til å se noe på det nå?

– Ja ja, vi tar en fot i bakken og ser om det er noe vi kan gjøre bedre.

Håndballpresidenten presiserer at det er retningslinjene som eliteserien arbeider etter som må gås i sømmene.

Diskuterer Vipers-konsekvenser

Det internasjonale håndballforbundet (EHF) forteller til NTB er de er lei seg for Vipers Kristiansands konkursbegjæring, og at de nå skal avgjøre hva de vil gjøre med kampene deres i mesterligaen.

– Det europeiske håndballforbundet vil nå diskutere effektene av situasjonen i Champions League med alle relevante interessentgrupper, sier de og fortsetter:

– En avgjørelse vil bli kommunisert i god tid og før helgen 9./10. november når Champions League gjenopptas etter en tre ukers pause.

Vipers er i gruppe B og står med fem poeng etter seks gruppespillskamper.

