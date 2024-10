Nok en uavgjort hjemme for Kåffa: – En typisk 0-0-kamp

– Vi skulle helst hatt tre poeng fra en kamp som dette, men det er ikke bare bare å komme hit og spille mot Kåffa. Alle poeng er viktige i den «fighten» i bunn, sa FKH-kaptein Egil Selvik til TV 2.

Lagene hadde forskjellige utgangspunkt før starten av den 25. runden. KFUM har lite å spille for i sesongavslutningen, mens Haugesund trenger alt de kan få med seg av poeng.

Ett poeng fikk gjestene også med seg fra Oslo søndag. Etter en sjansefattig kamp blåste dommeren av på 0-0 etter 90 spilte minutter.

– Jeg syns vi skaper nok til å ta tre poeng her, men jeg hører noen melde før kampen at det er en typisk 0-0-kamp på høsten. Det er et lag som har klart seg bra og et lag som kjemper om overlevelse, sa KFUMs Haitam Aleesami.

– Sjansefattig

– Det var stygge 48 minutter fra begge lag. Det er sjansefattig, det er to dårlige lag, rett og slett. Vi er på halvt batteri, så vi må steppe opp i andreomgang, sa Brune Leite til TV 2 i pausen.

Haugesund er nok en gang blant lagene i bunnen av tabellen på tampen av sesongen. Klubben forblir på kvalikplassen, og jumboplasserte LSK er bare to poeng bak. Gultrøyene møter Fredrikstad senere søndag, og etter endt runde risikerer Haugesund å være på direkte nedrykk.

I sesonginnspurten venter Molde, LSK, Tromsø, Viking og Odd.

Har imponert

KFUM har på sin side levert en sterk sesong etter opprykket fra 1. divisjon. Oslo-laget er på sjuendeplassen og har ti poeng ned til nedrykksstreken.

KFUM skal møte Sandefjord, Sarpsborg, Strømsgodset, Kristiansund og HamKam i sesongens fem siste kamper. I tillegg møter de FFK i semifinalen av cupen 30. oktober.

Kampfakta

Eliteserien, runde 25

KFUM Oslo – Haugesund 0-0

KFUM Arena

Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal.

Gult kort: Remi-André Svindland, KFUM Oslo.

Lagene:

KFUM Oslo (3-4-2-1): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami, Momodou Lion Njie, Haitam Aleesami – Amin Nouri (Dadi Dodou Gaye fra 59.), Robin Rasch (Obilor Okeke fra 77.), Simen Hestnes, David Hickson – Teodor Berg Haltvik (Remi-André Svindland fra 59.), Moussa Njie (Sverre Sandal fra 76.) – Johannes Hummelvoll Nuñez.

Haugesund (4-2-3-1): Egil Selvik – Vegard Solheim (Morten Konradsen fra 76.), Ulrik Fredriksen, Anders Bærtelsen, Oscar Krusnell – Julius Eskesen, Bruno Leite – Sander Innvær (Troy Nyhammer fra 63.), Sondre Liseth (Mathias Sauer fra 87.), Sebastian Tounekti – Sory Diarra (Martin Samuelsen fra 76.).

