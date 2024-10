LSK-krisen fortsetter etter tap for FFK: – Har ikke råd til det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har ikke råd til å tape, så det er tøft i den situasjonen vi er i. Målene imot går gjennom der de ikke skal: sentralt i banen. Det er litt overraskende når vi har vært så stramme og gode ellers, sa Fagermo til TV 2 etter kampen.

Avgjørelsen falt 13 minutter før slutt. Jeppe Kjær vendte innover i LSK- boksen og hamret ballen ned i det nærmeste hjørnet. Dansken fikk gult kort etter å ha feiret scoringen foran de tilreisende supporterne.

– Det var feil side. Det var ikke meningen å provosere dem, så sorry til dem hvis det virket provoserende, sa matchvinneren.

Før det hadde LSK-kaptein Ruben Gabrielsen gjort seg tellende i begge ender av banen. Kort tid inn i andreomgangen driblet Sigurd Kvile seg inn i straffefeltet, og Gabrielsen sendte stopperen i bakken. Fra elleve meter var Morten Bjørlo sikker.

Det tok ikke lang tid før Gabrielsen gjorde opp for seg. 59 minutter var spilt da Mohanad Jeahze slo en corner inn på femmeteren, og til slutt kranglet midtstopperen inn utligningen.

Da tok FFK over initiativet igjen, og mot slutten avgjorde Kjær oppgjøret.

Stygg tapsrekke

LSK står med elleve strake kamper i Eliteserien uten seier og er helt sist på tabellen. Veien til trygg grunn er likevel kort, og opp til Sandefjord på 13.-plassen er det bare fire poeng.

Før landslagspausen røk Lillestrøm 1-2 for Molde i kvartfinalen i cupen. Kampen var Fagermos første som hovedtrener for klubben, og søndag ledet han de gulkledde for første gang i serien.

Fagermo er LSKs fjerde trener denne sesongen. Han overtok ansvaret fra David Nielsen, som bare fikk fire kamper.

Nøkkelkamper i vente

Nå venter to nøkkelkamper for LSK. Søndag tar de imot Odd hjemme, før turen går til Haugesund uken etter. Odd og Haugesund er på plassene foran LSK, og oppgjørene vil i stor grad avgjøre hvem som må ta turen ned til nivå to ved sesongslutt.

I sesongens tre siste kamper møter de Brann, Sandefjord og Bodø/Glimt.

FFK har levert bunnsolid etter opprykket fra 1. divisjon og er med i kampen om europaplassene. Klubben har ett poeng opp til tredjeplass Molde.

FFK har igjen Strømsgodset, KBK, Bodø/Glimt, HamKam og Sandefjord. 30. oktober møter de KFUM Oslo i semifinalen i cupen.

Kampfakta

Eliteserien, runde 25

Fredrikstad – Lillestrøm 2-1 (0-0)

Fredrikstad stadion, 10.906 tilskuere.

Mål: 1-0 Morten Bjørlo (str. 51), 1-1 Ruben Gabrielsen (59), 2-1 Jeppe Kjær (78).

Dommer: Sivert Amland, Fana.

Gult kort: Sondre Sørløkk, Simen Rafn, Sigurd Kvile, Jeppe Kjær, Fredrikstad, Ruben Gabrielsen, Mohanad Jeahze, Erling Knudtzon, Lillestrøm.

Lagene:

Fredrikstad (3-2-3-2): Jonathan Fischer – Simen Rafn, Sigurd Kvile, Maxwell Woledzi – Daniel Eid, Stian Stray Molde – Patrick Metcalfe (Jóannes Bjartalíd fra 62.), Júliús Magnússon, Morten Bjørlo – Sondre Sørløkk (Henrik Kjelsrud Johansen fra 79.), Henrik Skogvold (Jeppe Kjær fra 62.).

Lillestrøm (4-3-3): Mads Hedenstad – Eric Larsson (Erling Knudtzon fra 45.), Ruben Gabrielsen, Martin Ove Roseth, Mohanad Jeahze – Marius Lundemo (Markus Karlsbakk fra 71.), Kevin Krygård, Vebjørn Hoff – Félix Vá (Mathis Bolly fra 82.), Thomas Lehne Olsen, Eric Kitolano (Alexander Røssing-Lelesiit fra 71.).

