KBK og Godset delte poengene: – Den kjedeligste omgangen jeg har spilt

Etter et tamt og sjansefattig oppgjør på Nordmøre må begge lag forbli skjerpet i sesonginnspurten.

KBK og Godset var tabellnaboer og hadde henholdsvis fem og seks poengs margin til nedrykksstriden før søndagens kamper. Det skal likevel lite til før streken truer.

Godset møter Fredrikstad, Rosenborg, KFUM Oslo, Tromsø og Molde før sesongslutt. For KBK venter HamKam, FFK, Viking, KFUM og RBK.

– Det er tamt offensivt. Det er kanskje den kjedeligste omgangen jeg har spilt. Vi må ha en litt artigere andreomgang, tror jeg, sa KBKs Ruben Alte til TV 2 i pausen.

Etter hvilen ble det ikke stort mer å glede seg over for de oppmøtte supporterne. Nærmest var Herman Stengel som sendte et frispark i tverrliggeren på tampen, men kampen ebbet ut i 0-0.

Kristiansund gikk inn i oppgjøret med to seirer, to tap og ett uavgjortresultat på sine siste fem kamper. Godset var i noe svakere form med to tap, to uavgjorte og én seier.

