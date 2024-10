Tromsø stagget Glimt: – En kamp med mye følelser

Glimt vant hele 4-0 i lagenes første møte i Bodø denne sesongen, men de fikk ikke hull på rivalen i lørdagens oppgjør i Tromsø. Ikke siden 2009 hadde rivalene spilt målløst i Eliteserien.

– Litt blandet. Det var en kamp med mye følelser både for min og andres del. Det ble en tett og jevn kamp som forventet, men jeg skulle ønske vi var hakket bedre. Alt i alt er det greit med uavgjort, sa Glimt-stopperen Jostein Gundersen til TV 2.

Glimts poengtap kan sende Brann nærmere topplaget i løpet av helgen. Bergenserne er åtte poeng bak med én kamp mindre spilt. Etter runden gjenstår det fem kamper av sesongen, og dermed kan det fortsatt bli spenning i gullkampen.

Tromsø startet sesongen begredelig, men etter hvert begynte de å sikre poeng. TIL er nummer ni med 29 poeng, og ned til Haugesund på kvalikplass skiller det seks poeng.

Yaw Paintsil fikk en god sjanse på slutten, men greide ikke score.

– Jeg har veldig god tid, og så skal jeg bare sette den i lengste, men så hopper keeperen før jeg skyter og da rekker han å ta den, sa Paintsil.

Glimt tar imot Rosenborg i neste runde, mens Tromsø skal møte et nytt topplag i Brann på bortebane.

Banner

I starten av 2.-omgang viste Tromsø-supporterne fram et banner der de hadde tegnet Gundersen, Runar Espejord, August Mikkelsen, Daniel Bassi og Gaute Helstrup i fengselsdrakter. Alle fem har tatt turen fra Tromsø til Glimt i løpet av de siste årene.

– Vi har fokus på kampen, sa Glimt-assistent Helstrup til TV 2 da han ble spurt om banneret.

Gundersen hadde de dessuten plassert i en giljotin.

– Jeg skal ikke lyve: Jeg måtte ta en titt bort å se hva som sto, og jeg måtte smile litt. Jeg tar meg ikke nær av det, sa Gundersen.

Pyro-fest

Kampen måtte stoppes allerede etter to minutter da tykk blussrøyk hemmet sikten. Det tok fire minutter før dommer Rohit Saggi besluttet å starte oppgjøret igjen, og det ble samtidig varslet over stadionanlegget at kampen sto i fare for å bli stoppet dersom pyrobruken fortsatte.

Tromsø var farligst tidlig uten at de greide å få hull på Glimt-keeper Nikita Haikin. Det tok 42 minutter før Glimt produserte en skikkelig sjanse, og da var til gjengjeld Philip Zinckernagel svært nær, men headingen fra kloss hold gikk like over mål.

I annen omgang fikk Zinckernagel på ny sjanser, der iblant en gavepakke fra TIL-keeper Jakob Haugaard, men ballen fant ikke veien til nettmaskene. Det skal Tobias Guddal ha sin del av æren for da han stoppet den nærmest på strek.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 25

Tromsø – Bodø/Glimt 0-0

6991 tilskuere.

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Nikita Haikin, Bodø/Glimt.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Mamadou Thierno Barry, Tobias Guddal, Vetle Skjærvik – Yaw Paintsil, Runar Norheim – Ruben Yttergård Jenssen, David Edvardsson (Jens Hjertø-Dahl fra 71.), Kent-Are Antonsen – Jakob Romsaas (Lasse Nordås fra 71.), Vegard Erlien.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Jostein Gundersen (Villads Nielsen fra 81.), Fredrik Bjørkan – Håkon Evjen, Patrick Berg, Philip Zinckernagel (Runar Espejord fra 81.) – Isak Määttä (Sondre Sørli fra 81.), Kasper Høgh (Sondre Brunstad Fet fra 60.), Jens Petter Hauge.

---