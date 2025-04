LO-forbundsleder: – Hadde vært krevende for både ham selv og LO

Men han forstår også avgjørelsen.

– Det er vemodig. Jeg kjenner Jørn godt. Han er en dyktig fagforeningsleder. Samtidig skjønner jeg det godt fordi det hadde vært krevende for både ham selv og LO om han skulle stille som kandidat, sier Creo-lederen til Dagsavisen.

Creo organiserer kunstnere i LO. Rian var svært overrasket over nyheten om Eggums forhold til Merethe Solberg i tillitsvalget til Fellesforbundet.

Mandag kveld bekreftet Eggum at han hadde hatt et intimt forhold til Solberg. Hun anklaget ham i en TV 2-sak for å ha opptrådt uryddig overfor henne da hennes oppsigelse i forbundet skulle behandles noen år etter at forholdet hadde tatt slutt.

– Man tenker ikke at sånne hendelser skal dukke opp foran en LO-kongress. Jeg har alltid tenkt på ham som ryddig. Det var veldig overraskende, sier Rian.

– Blir spennende å se

Tirsdag skrev Rian i en sms til Dagsavisen at forbundsstyret i Fellesforbundet måtte legge alt på bordet for at LO-familien fortsatt kunne ha tillit til Eggum. Creo krevde også svar på hva Fellesforbundet har visst om saken.

Creo støttet i utgangspunktet Eggums kandidatur.

– Hvem ønsker dere som LO-leder nå?

– Det er et veldig godt spørsmål. Ingen andre har flagget kandidatur, så det blir spennende å den se hvem som stiller, svarer Rian onsdag.

– Kommer dere til å oppfordre noen til å flagge kandidatur?

– Vi har ikke rukket å diskutere noe internt, men den kommende lederen må ha politisk kompetanse, fagforeningskompetanse, mediekompetanse og ha fokus på å inkludere alle i LO, svarer Creo-lederen.

– Lykke til videre

VG og NRK trekker frem Kine Asper Vistnes som favoritt til å bli ny LO-sjef. Dagsavisen-kommentator Kjell Werner mener at Styrke-leder Frode Alfheim og LO-sekretær Are Tomasgard også er aktuelle.

– Hva tenker du om de kommende dagene?

– Det blir krevende og veldig spennende. Vi håper vi kan lande gode vedtak på kongressen og håper vi kommer styrket ut. Vi ønsker Jørn lykke til videre, selv om det ikke blir som LO-leder, avslutter Rian.

