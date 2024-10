Sandefjord med kjempeskrell mot formsterke Molde: – God timing

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vinnermålet kom etter 65 minutter da et utsøkt Sandefjord-angrep endte med at Loris Mettler scoret. Det sørget for ellevill Sandefjord-jubel og tre poeng.

– Helt utrolig. Det er en god timing. Vi trengte det før avslutningen på sesongen. Det var et veldig viktig mål, sa Mettler til TV 2 etter kampen.

Sandefjord har tre poeng ned til Odd på direkte nedrykk, men Odd har én kamp mindre spilt. Lørdagens triumf var Sandefjords første siden 25. august.

Moldes medaljehåp fikk en knekk på eget gress lørdag. Etter at de blåkledde hadde skapt svært mange sjanser den første timen, måtte de se gjestene ta ledelsen.

På overtid kom Frederik Ihler gjennom i feltet og skjøt, men Sandefjord-keeper Hugo Keto vartet opp med en flott redning. Sandefjord tok lørdag sin første ligaseier på bortebane denne sesongen.

– Han er helt enorm i dag, sa Jakob Dunsby om Keto.

– Superhelter

MFK kan bli forbigått av Viking i kampen om tredjeplassen i løpet av helgen. Stavanger-laget skal søndag spille mot Odd på hjemmebane. Utfallet av kampen blir også viktig for Sandefjord, som med maks uflaks fortsatt kan befinne seg under nedrykksstreken etter runden.

Molde gjester Haugesund neste runde, mens Sandefjord tar imot KFUM Oslo.

Molde styrte kampen og produserte flust av småsjanser, men Sandefjord sto imot og holdt kampen målløs til pause.

«Vi har noen superhelter i forsvarsrekka nå», var Sandefjords X-kontos dom.

Offside

Etter at Molde-presset hadde holdt seg oppe også et stykke ut i annen omgang, hogget Sandefjord til etter en drøy time. Eman Markovic var smart da han la Dunsbys innlegg tilbake i feltet. Der kom Mettler i fart og hamret ballen i nettmaskene.

Fem minutter senere så det ut til å bli styggere for Molde da Martin Gjone sendte ballen i mål, men scoringen ble annullert som følge av offside på 19-åringen.

Molde presset på for utligningen, men måtte tåle sitt første tap på fire kamper.

---

Kampfakta

Eliteserien menn lørdag, 25. runde:

Molde – Sandefjord 0-1 (0-0)

Aker stadion

Mål: 0-1 Loris Mettler (65).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Martin Gjone, Sandefjord.

Lagene:

Molde (3-2-3-2): Albert Posiadala – Isak Amundsen (Frederik Ihler fra 72.), Casper Øyvann, Eirik Haugan – Halldor Stenevik, Kristoffer Haugen (Mathias Fjørtoft Løvik fra 62.) – Kristian Eriksen (Markus Kaasa fra 62.), Mats Møller Dæhli (Niklas Ødegård fra 85.), Emil Breivik (Mads Enggård fra 62.) – Magnus Wolff Eikrem, Ola Brynhildsen.

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Filip Loftesnes-Bjune, Fredrik Berglie (Aleksander van der Spa fra 83.), Martin Gjone, Vetle Walle Egeli – Loris Mettler, Sander Risan Mørk, Simon Amin (Marcus Melchior fra 83.) – Jakob Dunsby (Beltran Mvuka fra 90.), Alexander Ruud Tveter (Stefán Ingi Sigurdarson fra 75.), Eman Markovic (Elias Jemal fra 83.).

---