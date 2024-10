Tap for både Lyn og Røa – VIF-damene må fullføre jobben søndag

Vålerenga får søndag muligheten til å sikre seriegullet mot Kolbotn etter at Brann slo Lyn 3-1 lørdag. Om bergenserne hadde avgitt poeng, ville VIF blitt seriemester uten å spille.

Lyn tok ledelsen ved Kristin Holmen, men mål av Anna Aahjem, Marthine Østenstad og Rakel Engesvik snudde kampen for Brann.

Med seier hadde LSK Kvinner passert Rosenborg på tabellen og inntatt tredjeplassen. Den beholder trønderne enn så lenge etter at Arna-Bjørnar fikk med seg poeng fra Romerike.

I bortekampen mot Stabæk fikk RBK to tidlige nesestyvere. Monica Isaksen og Iris Omarsdottir sørget for at vertene ledet med to etter bare sju minutter. Etter hvilen la Isaksen på til 3-0 før Matilde Rogde reduserte.

LSK Kvinner er i krise og står i fare for å bli slått konkurs før sesongen er omme, men de gulkledde har de siste kampene spilt godt. Thea Kyvåg og Kaja Hjelmhaug sørget for 2-0-ledelse fram til en time var spilt.

Da reduserte først Linnea Sælen, mens Marie Andresen utlignet et kvarter før slutt. LSK Kvinner er bare poenget bak RBK på tredjeplass, som i år vil gi europaplass neste sesong. Nummer én og to skal ut i mesterligakvalifiseringen, mens tredjeplassen får innpass i turneringen på nivået under.

Thea Kyvåg og Kaja Hjelmhaug scoret LSKs mål i kampen, mens Linnea Sælen scoret for tabelljumboen, som har en tung jobb foran seg i jakten på å redde plassen. Åsane er seks poeng foran på kvalikplass når det gjenstår tre kamper.

