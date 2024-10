Røde Arsenal snublet på sørkysten – tapte for Bournemouth

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

William Salibas utvisning gjorde at Arsenal måtte spille over 60 minutter med én mann mindre på banen. Tidligere i høst greide Mikel Artetas menn å ta poeng mot både Brighton og Manchester City etter et rødt kort, men på sørkysten greide de ikke å holde unna.

Ryan Christie banket Bournemouth i ledelsen i det 70. minutt. Det gjorde han på et cornertrekk der Justin Kluivert flikket ballen ut i feltet og fant Christie.

Kluivert gjorde 2-0 fra straffemerket ikke lenge etterpå. Vertene fikk muligheten etter at Jakub Kiwior hadde klønet det til og gitt bort ballen, og i neste sekvens ble Kluivert felt av Arsenals keeper David Raya.

Et forferdelig tilbakespill fra Leandro Trossard startet situasjonen som førte til Salibas utvisning. Evanilson fikk ballen og ble revet ned av Arsenals vanligvis robuste midtstopper. Dommeren ga gult kort, men VAR grep inn og bidro til at avgjørelsen ble omgjort.

Les også: Højlund helten da Manchester United snudde sinne til jubel mot Brentford