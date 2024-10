Højlund helten da Manchester United snudde sinne til jubel mot Brentford

Det var danskens første nettkjenning i Premier League denne sesongen og kom etter en drøy times spill. United presset godt i forkant, og Bruno Fernandes krydret angrepet med en målgivende flikk.

Manchester United dominerte 2.-omgangen, der de nesten øyeblikkelig fikk uttelling ved Alejandro Garnacho. Argentineren hadde bommet på flere sjanser før hvilen, men denne gangen var han treffsikker på en strålende ball fra Marcus Rashford.

Seieren var Uniteds første på seks kamper og kom etter to strake 0-3-smeller i ligaen hjemme på Old Trafford. Resultatet var viktig for en presset manager Erik ten Hag.

En stund så lørdagens oppgjør ut til å gi ham nok en nedtur. Fem minutter på overtid scoret Brentford målet som ga borteledelse til pause. Upresset stanget Ethan Pinnock inn en corner da Uniteds midtstopper Matthijs de Ligt ble behandlet for et blødende kutt i hodet.

Etter baklengsmålet var det mye nederlandsk sinne mot dommertemaet. De Ligt reagerte på at han ble beordret av banen før hjørnesparket, og like frustrert var Ten Hag og hans assistent Ruud van Nistelrooy. Begge de to sistnevnte snakket på seg et gult kort.

De Ligt fikk hodeskaden tidlig i kampen og hadde flere ganger fått tilsyn på sidelinjen.

– Hvorfor gamble med bare å ta på gel eller vaselin og satse på at det holder? Få på ham en bandasje og sy ham sammen i pausen. Dette får de se på innad, sa Viaplays fotballekspert Pål André Helland i pausen.

Med seieren er United oppe i 11 poeng og ligger på en foreløpig 10.-plass, mens Brentford har ett poeng mindre. Kristoffer Ajer spilte samtlige minutter for gjestene.

Manchester United har West Ham borte i sin neste ligakamp. Før det skal laget til Tyrkia for å møte Fenerbahçe og eksmanager José Mourinho i europaligaen.

Les også: Erik ten Hag langet ut – mener pressen sprer løgner