U21-gutta møter Finland i siste hinder i EM-kvalifiseringen

Norge sikret med nød og neppe 2.-plassen i sin kvalifiseringsgruppe etter å ha slått Tyrkia 5-1 tirsdag, samtidig som gruppevinner Italia spilte uavgjort med Irland.

Det gir plass i omspillet, der Norges motstander ble klar under torsdagens trekning i Sveits.

Kroatia, Tsjekkia, Belgia og Georgia var de andre potensielle motstanderne Norge kunne blitt trukket mot.

Norge har deltatt bare tre ganger i U21-EM, der det beste resultatet er bronse i 1998. I 2023 røk det norske laget ut i puljespillet.

Andreas Schjelderup ble Norges toppscorer i den ordinære kvalifiseringen med sju mål. Hans utligning til 1-1 på overtid mot Irland sist uke ble avgjørende for Norge, som sikret 2.-plassen foran irene på innbyrdes oppgjør.

Omspillet spilles over to kamper, som avholdes mellom 14. og 19. november. Eksakt dato for oppgjørene er ikke satt ennå.

Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia (vertsnasjon), Slovenia, Spania og Ukraina er allerede klare for U21-EM.

