Siste FIS-inspeksjon av VM-byen Trondheim gjennomført: – En veldig god magefølelse

Tilbakemeldingene kommer fram på VM-arrangørens nettsider.

– Jeg har en veldig god magefølelse på at vi får et fantastisk mesterskap i Trondheim med masse publikum og følelser, sier Spitz, som er arrangementssjef i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS).

De siste to dagene har om lag 55 tilreisende fra FIS deltatt på en omfattende inspeksjon i Granåsen. Også representanter fra skiforbundet og kommende VM-arrangører Lahti, Falun og Narvik har vært til stede.

– Dette har vært en fantastisk inspeksjon. Det er god stemning og et kompetent team, som har jobbet bra fram mot den siste inspeksjonen, sier Spitz.

Hun forteller at det framover vil bli lagt fokus på transport og sikkerhet.

Sist uke ble det kjent at ski-VM i Trondheim har innfridd det første store publikumsmålet: 100.000 solgte billetter.

– Det er et tegn på at dette kommer til å bli et vellykket VM, sier generalsekretær i skiforbundet Arne Baumann.

VM-organisasjonens leder Kristin Mürer Stemland er fornøyd med tilbakemeldingene de har fått etter to dager med inspeksjon.

– Hele organisasjonen har levert på absolutt høyeste nivå. Vi har vist fram planene våre og fått gode tilbakemeldinger. Nå har vi et bra utgangspunkt før langspurten over 133 dager, sier Stemland.

