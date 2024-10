Even Northug slet med ryggen i sommer: – Trodde VM skulle ryke

Northug sier at han fikk trent i sommer, men at han ikke fikk til å trene på det han ville og det han har lyst til å bli god på. Slikt tærer på hodet.

– Men det er ikke nødvendigvis noe farlig. Dette er om sommeren. Nå er jeg heldigvis frisk og skadefri. Jeg hadde min første sprintøkt i skøyting i dag (tirsdag 8. oktober). Da regner jeg med å ta store steg utover høsten når jeg har fått flere økter i beina.

– Hvordan har dette vært i en sesong der det venter et VM på hjemmebane?

– Nå er det glemt, men for en måned siden var det litt sånn f … Dette kan gå til helvete om ikke ryggen blir bedre. Da vil jeg ikke bli i stand til å konkurrere. Det handler om sprint og maks kraft, og jeg er avhengig av at alt er i hundre. Ellers går det ikke. Og det gjorde det ikke i sommer. Det er en slik følelse du ikke vil ta med deg inn i vinteren at du faktisk ikke er i stand til å kvalifisere deg og gå verdenscup, VM og renn i det hele tatt.

Tunge tanker

– Du var inne på tanken om at det ikke kunne gå?

– Ja, absolutt. Jeg slet skikkelig i to måneder. Jeg fikk trent alternativt og holdt kroppen i gang. Det er liksom redningen oppe i det hele, det at jeg har fått trent. Jeg ser ikke mørkt på det. Jeg tror at det er mulig å komme seg opp på et godt nivå til vinteren.

Lillebror Northug forteller at det var klassisk staking som var verst. Hard staking mot asfalten.

– Det er mye krefter i sving, og da er det tøft å være rygg, sier han om ryggprolapsen nederst i korsryggen.

Mange har vært i sving rundt ham for å få rettet på helsestatusen.

– Det har vært fysioterapi og kiropraktor og hele pakka. Jeg har behandlet meg selv også.

– Er det mulig å redde inn dette?

– Ja, jeg er ganske trygg på at jeg skal være på et høyt nivå på Beitostølen. Jeg er smertefri nå, og det er en effekt i seg selv når du har vært skadet.

Pressetreff med langrenn menn elite Even Northug har som ambisjon å slå seg inn på VM-laget. (Beate Oma Dahle/NTB)

– En slags X-faktor

Han forteller at det er VM som er viktigst, og at det er langt ned til 2.-plassen.

– Jeg må gå fort i rennene før VM også, men jeg ser av resultatene i de siste årene at jeg skal være på startstrek under VM i Trondheim. Jeg har vært i mange finaler i skøyting i de siste årene.

– Du er minst like bra i avslutningen i skøyting som i klassisk?

– Ja, den rå spurten er best i skøyting. Det er en slags X-faktor jeg har som jeg kan dra fram. Det vet jeg selv også, og det er spennende å tenke på.

– Og hva med broder Petter og hans tanker om VM-start?

– Hva er det han sier? At han har 0,05 prosents sjanse og den prosenten går nedover og nedover? Han vet at det er ekstremt tøft, og det vet alle andre rundt også. Det er artig at han kommer og går på Beitostølen. Det synes jeg også, men jeg tror at jeg slår ham, ja.