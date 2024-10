Maanums trener ferdig i Arsenal – dagen før VIF-møtet i mesterligaen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

London-klubben opplyser om Eidevalls avgang i egne mediekanaler tirsdag.

Svensken gir seg som Arsenal-trener med umiddelbar virkning.

– Vi ønsker å takke Jonas for det han har gjort for klubben. Vi har stor respekt for den dedikasjonen han har vist førstelaget vårt, og vi anerkjenner den rollen han har spilt i veksten og utviklingen av klubbens kvinnelag. Han har gitt oss mange minneverdige opplevelser på banen, skriver klubben på egne nettsider.

Eidevall har vært Arsenal-sjef siden juni 2021, da han ble hentet fra svenske Rosengård. Samme sommer ble Maanum hentet til London-klubben.

I 2022/2023-sesongen ledet Eidevall Arsenal til semifinale i mesterligaen. Onsdag kveld kommer Vålerenga på besøk i mesterligaen.

Arsenal innledet Champions League-høsten med et tungt 2-5-tap mot Bayern München. I helgen tapte rødtrøyene London-derbyet mot Chelsea 1-2.

Etter fire serierunder er Arsenal nummer seks i superligaen. Det er et stykke unna der klubben ønsker å være.

Førstelagstrener Renée Slegers tar over ansvaret på midlertidig basis, opplyser klubben.

– Fokuset vårt retter seg nå mot å finne en ny hovedtrener, samtidig som vi støtter Renée foran to viktige kamper denne uken, heter det i en uttalelse.

