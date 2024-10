Europa kler Vålerenga, men sjansene må settes

Vålerengas debutkamp i mesterligaens gruppespill viste at klubben absolutt har noe her å gjøre. Laget dominerte kampen i store deler mot Italias beste lag og de følte seg snytt etter 13-1 i hjørnespark og 0-1 i mål. Men som i de fleste turneringer på dette nivået blir det helt avgjørende å ta vare på sjansene sine. Det gjorde Italia. Og den historien har vi hørt før.

Poengtapet er surt fordi dette var antagelig den kampen som måtte vinnes i en gruppe der Bayern München og Arsenal er favoritter til avansement. Juventus er ubeseiret i det italienske ligaen så langt, men Vålerenga er antagelig det beste laget de har møtt i høst. Men Juventus viste brodd i de få overgangene de fikk og hadde to store muligheter i tillegg til scoringene.

Dette var to lag som var bedre i angrep enn i forsvar. Og det kom til syne. Juventus fikk sin scoring mot et passivt VIF-forsvar, mens VIF og særlig Karina Sævik burde ha sørget for utligning til pause. Etter hvilen viste Sara Hørte hvilke kvaliteter hun har på hodet, hun skapte masse trøbbel for Juventus-forsvaret og en av headingene hennes ble reddet på strek. Hun er en spiller av internasjonalt format som Vålerenga må kjempe for å beholde.

Også Emma Stølen Godø lurer vel ennå på hvordan hun unngikk å score denne kvelden. Sofia Cantore scoret kampens eneste mål da hun fikk den plassen hun trengte inne i Vålerengas straffefelt. Hun sa etter kampen at hun var overrasket over Vålerengas nivå, men det burde de strengt tatt ikke være.

Dette er VIFs historiske kvinnelag som startet klubbens første kamp i gruppespilet i Mesterligaen. Bak fra venstre: Emma Stølen Godø, Elise Thorsnes, Tove Enblom, Iselin Sandnes Olsen, Sara Hørte. Foran: Janni Thomsen, Thea Bjelde, Stine Brekken, Olaug Tvedten, Sædis Run Heidarsdottir, Karina Sævik. (Terje Bendiksby/NTB)

Vålerenga hadde åpenbart riktig inngang til kampen og erobret den fra start. Det høres kanskje ulogisk ut når man faktisk taper oppgjøret. Men slik er virkeligheten på europeisk toppnivå og det er jo en del av fotballkulturen at et italiensk lag vinner 1-0.

I neste uke skal Vålerenga til London for å møte Arsenal på Emirates, et Arsenal-lag som tapte 2-5 for Bayern München onsdag og det betyr at Arsenal har presset på seg. Det har Vålerenga også, men i den kampen skal de slå nedenfra i en kamp som får et langt større publikum enn i Oslo denne kvelden. For publikumstallet på mesterligapremieren havnet under 2000, og det er på bunnivå i denne turneringen. Det er nok bare et moment som kan løfte interessen: Gode resultater. Og de kan fortsatt komme.





