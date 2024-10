Tyrkia slo Åge Hareides Island – bisarr straffebom skapte oppstuss

Episoden som må sies å være av det pussige slaget oppsto etter ni minutters spill i annen omgang. Da ble gjestene tildelt straffespark etter at en islandsk spiller blokkerte et farlig skudd med armen.

Kamplederen måtte ut og se episoden på VAR-skjermen før straffesparket ble tildelt Tyrkia.

I skuddøyeblikket ved straffemerket skled så den tyrkiske veteranen Hakan Çalhanoglu, før han satte ballen i mål og jublet. Den påfølgende VAR-sjekken avslørte imidlertid at Inter-spilleren, som følge av at han skled, hadde skutt ballen i mål via stamfoten sin. To berøringer er ikke tillatt, og dermed ble det dømt islandsk frispark i stedet for straffescoring.

Drømmestart

Tidligere i kampen hadde Åge Hareide knapt rukket å finne plassen sin på trenerbenken før laget hans tok ledelsen. Real Sociedad-spiller Orri Óskarsson sendte hjemmelaget foran allerede etter tre minutter.

Ledelsen holdt helt til en drøy time var spilt. Da ladet Irfan Kahveci skuddfoten og utlignet for Tyrkia fra distanse. Island-keeper Hákon Valdimarsson, som til daglig spiller for Brentford i Premier League, maktet ikke skyve ballen på utsiden av stolpen.

Deretter fikk Calhanoglu en ny sjanse fra straffemerket etter at VAR-dommerne avdekket en ny hands i det islandske feltet. Denne gangen holdt den tyrkiske kapteinen seg på beina og var sikker.

Dramaet var imidlertid ikke over med det. 20 minutter før full var Island farlig frampå. Angrepet ble avsluttet med at et langskudd fra målscorer Óskarsson på akrobatisk vis ble reddet på strek av Tyrkias Merih Demiral.

På sidelinjen ropte landslagssjef Hareide på hands og straffe, men en lengre VAR-sjekk konkluderte med at ballen ikke hadde berørt tyrkerens arm.

Güler avgjorde

Hareide skulle imidlertid få grunn til å juble like etter da Andri Gudjohnsen utliknet til 2-2. Da sto jubelen i taket på tribunene i Reykjavik.

Tyrkia skulle likevel ta siste stikk. To minutter før full tid satte Real Madrid-stjernen Arda Güler inn 3-2-målet. Det tok tilsynelatende lufta ut av islendingene. På tampen prikket Kerem Aktürkoglu inn 4-2.

Med seieren er det dødt løp mellom Tyrkia og Wales på toppen av tabellen i nasjonsligaen gruppe B4. Begge har åtte poeng.

Åge Hareides Island har fem på tredjeplass.

