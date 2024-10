Ronaldo-scoring i Portugal-seier – Zubimendi Spania-helt mot Danmark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Portugal styrte det meste i Warszawa og tok sin tredje strake seier i årets nasjonsliga. Bernardo Silva scoret kampens første mål etter en snau halvtime før Ronaldo doblet ledelsen før pause.

Veteranen var på rett plass til rett tid da skuddet til Rafael Leão gikk i stolpen og traff ham. 39-åringen fikk plassert foten riktig og sendte ballen i nettet.

Ronaldo er tidenes mestscorende landslagsspiller med sine 133 mål. Lionel Messi er nærmest Portugal-kapteinen med sine 109 nettkjenninger for Argentina.

Piotr Zielinski reduserte for Polen med et snaut kvarter igjen, før Jan Bednarek sendte ballen i eget mål på tampen.

Tidligere lørdag vant Kroatia 2-1 over Skottland i samme pulje og sørget for at skottene er inne i sin verste periode på fem år. Ikke siden 2019 har de tapt fire kamper på rad.

Det så lenge ut til å ebbe målløst ut mellom Spania og Danmark, men ti minutter før slutt dukket Martín Zubimendi opp og scoret matchvinnermålet. Skuddet fra 17 meter gikk via hanskene til Danmark-keeper Kasper Schmeichel og i mål. Kanskje burde Celtic-målvakten ha holdt ballen ute av nettet.

– Den der skulle han nok gjerne hatt et forsøk til på, sa TV 2-kommentator Haakon Thon.

Spania leder gruppen ett poeng foran Danmark.

