Hareides Island med sterkt comeback – Van Dijk så rødt for Nederland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ledet an av flere Premier League-profiler tok Wales styringen mot Island i Reykjavik. Gjestene ledet 2-0 til hvilen etter scoringer av Brennan Johnson og Harry Wilson, men etter pause slo hjemmelaget tilbake.

Først reduserte Strømsgodset-back Logi Tómasson etter 69 minutter, før han brukte tre minutter på å bidra til utligning da Wales-keeper Danny Ward var siste mann på ballen. Island er nummer tre i pulje B4 og har ett poeng opp til Wales.

Tyrkia leder gruppen to poeng foran Wales. Det skiller tre poeng ned til Island.

Nederland lå under 0-1 mot Ungarn da kaptein Virgil van Dijk ble utvist med ti minutter igjen. Liverpool-stopperen pådro seg da sitt annet gule kort. Det så da tøft ut for gjestene i Budapest, men noen minutter senere sikret Denzel Dumfries Nederland-poeng med sin 1-1-scoring.

Denis Undav scoret to mål i Tysklands 2-1-seier over Bosnia-Hercegovina i samme pulje. Tyskland leder gruppen med sju poeng, mens Nederland har fem. Ungarn står med to poeng, mens Bosnia-Hercegovina bare har ett poeng etter tre kamper.

Les også: Sverige mistet tomålsledelse – uavgjort mot Slovakia i viktig kamp