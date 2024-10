Skrekkfallene preget Shiffrin og Kilde: – Vi vurderte karrierestopp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Shiffrin ble satt ut av spill i seks uker etter at hun skadet seg i et fall i Cortina i januar. Noen uker i forveien hadde forloveden Kilde skadet seg alvorlig i Wengen. På et pressetreff i Salzburg i forkant av den nye sesongen åpnet Shiffrin opp om skadeperioden.

– Vi vurderte karrierestopp. Vi har hatt den samtalen. Vi har begge hatt øyeblikk der vi bare har tenkt at vi var slitne og at det var tid (for å legge opp), sier Shiffrin til AP.

Kilde har i etterkant av krasjen flere ganger uttalt at veien tilbake er lang. Med to uker til sesongstart har han ikke satt en dato for comeback. Shiffrin forteller om en tøff tid etter fallene.

– Akkurat nå er jeg som regel alltid motivert, men vi møter mange utfordringer. Det tok tid før han (Kilde) sa at han ønsket å komme tilbake, sier Shiffrin.

Shiffrin har omtalt fallet som det verste hun har opplevd i skibakken. Det førte til at hun ikke fikk kjempe om sin sjette verdenscuptittel, som hun hadde et solid grep om før krasjen.

På pressetreffet i Salzburg opplyste Shiffrin samtidig om endringer i planene foran sesongen som venter.

– Det blir ikke utfor, ikke denne sesongen. Jeg ville elsket å komme tilbake til det, men vi får se hvordan det går, sier Shiffrin.

Dermed går det mot en sesong med «bare» slalåm, storslalåm og super-G. Startskuddet for 2024/25-sesongen går i Sölden 26. oktober. Høydepunktet er VM i Østerrike i februar.

