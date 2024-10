Østigård forlater landslagstroppen med lårskade

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges Fotballforbund opplyser om midtstopperens forfall på X fredag. Landslagssjef Ståle Solbakken uttalte tidligere fredag at det var en real fare for at Norge måtte klare seg uten Rennes-spilleren mot Østerrike.

Østigård måtte byttes ut i pausen i torsdagens 3-0-seier over Slovenia. NFF opplyser at det ikke vil hentes inn en erstatter for Østigård.

I tillegg til Østigård er kaptein Martin Ødegaard fra før ute med skade.

