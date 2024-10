Reiten-scoring da Chelsea slo Real Madrid i mesterligaen

Sjoeke Nüsken, Reiten og Mayra Ramirez scoret hjemmelagets mål da Chelsea vant sin første mesterligakamp under ledelse av tidligere Lyon-trener Sonia Bompastor.

Verdensmester Alba Redondo reduserte til 1-2 på tampen av første omgang, innbytter Linda Caicedo til 2-3 i det 84. minutt etter en miss av Chelseas-stopperkjempe Millie Bright og flipperspill i målgården, men gjestene kom aldri à jour på Stamford Bridge.

Real Madrid måtte tåle sitt sjette strake tap i mesterligaen. Laget tok bare ett poeng i forrige sesongs gruppespill, hjemme mot nettopp Chelsea i åpningskampen.

Chelsea vant da gruppen uten tap og tok seg til semifinale før det ble knepent nederlag for den blivende turneringsvinneren Barcelona.

Endret kreditering

Etter halvannet minutt tok Reiten hjørnespark fra høyre. Hun slo ballen flatt og skrått ut i et innøvd trekk, men en Real-forsvarer brøt og klarerte før noen fikk sjansen til å avslutte. Johanna Rytting Kanerud løp opp ballen og raidet nedover høyresiden. Nüsken var på innlegget, men ballen endret kraftig retning på forsvareren Sheila Garcia før den endte i mål.

Garcia ble først notert med selvmål, men senere besluttet Uefa at Nüsken skulle krediteres.

Et nytt hjørnespark banet vei for Reitens straffescoring i det 27. minutt. Denne gang sto Sandy Baltimore for serven. Den førte til flere dueller inne i feltet, og i en av dem sparket Maria Mendes i Nüsken i stedet for ballen.

Jublet i regnet

Reiten skjøt kaldt i mål inne ved stolpen og jublet med lagvenninnene i øsregnet som preget første omgang. Real-keeper Misa kastet seg rett vei, men nådde ikke fram.

Alba Redondo reduserte i det 39. minutt. Etter flere blokkeringer i Chelsea-forsvaret falt ballen til henne, og hun slo den flatt i mål mellom beina på keeper Zecira Musovic.

Det førte til at spenningen levde for fullt, men den colombianske spissen Ramirez punkterte langt på vei kampen da hun i det 53. minutt nikket inn et presist innlegg fra Lauren James.

Hun ble ikke siste colombianske scorer. Caicedo skapte spenning i sluttminuttene, men Chelsea holdt unna.

I samme gruppe vant nederlandske Twente 2-0 borte mot Celtic i Skottland.

