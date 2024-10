Historisk Thomsen gleder seg til å lede VIF ut i mesterligaen: – Stolt

INTILITY ARENA (Dagsavisen): På herresiden har Vålerenga deltatt i Europa mange ganger, og VIF-damene selv har også spilt i mesterligaen tidligere, men ingen har kvalifisert seg til et gruppespill. Da herrene deltok i serievinnercupen tilbake i 1966 gikk de rett inn i første runde, der de fikk walkover, før de røk ut i runde 2. I tillegg har de ved et par anledninger spilt kvalifisering til forløperen til dagens mesterliga.

Ellers har det for det meste vært på nest øverste nivå, mens VIF-damene forrige gang de deltok også gikk rett inn en utslagsrunde. Dermed blir Vålerenga-kaptein Janni Thomsen historisk, som den første spilleren i klubbens historie, til å lede laget ut i et gruppespill i mesterligaen når VIF møter Juventus onsdag kveld.

– Det er klart at det er veldig stort for meg personlig. Vålerenga er en stor klubb, med en rik historie på både herre- og damesiden, så det å kunne lede ut den utrolige gjengen jeg har med meg gjør meg stolt. At både jeg og vi har klart å sette spor etter oss i klubbens historie på denne måten er virkelig stort, forteller Janni Thomsen til Dagsavisen.

Tror sjansen er størst mot Juventus

Sammen med trener Nils Lexerød deltok Thomsen tirsdag på en pressekonferanse i UEFA-regi før lagets aller første kamp i gruppespillet i mesterligaen. Nå er alle forberedelsene gjort, og Thomsen sier at det kribler i beina for å komme i gang.

– Jeg gleder meg vilt mye, og jeg vet at resten av spillergruppa også gjør det. Jeg har gledet meg til denne dagen i 4,5 år, og sett fram til dette øyeblikket siden jeg kom til klubben, så jeg klarer knapt å vente til vi kommer i gang mot Juventus, forteller Thomsen.

VIF-kapteinen tror at den første kampen onsdag fort kan være den beste sjansen laget har til å få med seg en seier i dette gruppespillet.

– Nivåforskjellen mellom oss og de tre andre lagene er veldig stor, men på papiret synes jeg at Juventus er det svakeste laget av de tre vi møter. Det er litt synd at de ikke kommer hit i desember når det er snø og vanskeligere spilleforhold, som kunne favorisert oss litt mer, men hvis vi finner frem vårt aller beste skal man aldri si aldri, sier Thomsen og smiler.

VIF-trener Nils Lexerød og kaptein Janni Thomsen på tirsdagens UEFA-pressekonferanse. (Pål Karstensen)

Vil angripe fra start

Trener Nils Lexerød ønsker ikke å vurdere styrkeforholdet mellom Juventus, Bayern München og Arsenal som de møter i gruppespillet, men både han og Thomsen har gjentatte ganger påpekt at Vålerenga ikke bare er med for å lære.

– I utgangspunkteter er alle tre lagene bedre enn oss, og det ser vi bare på stallene. Juventus alene har 13 landslagsspillere som aller spiller på land som er høyere rangert enn Norge, mens vi har to fra Norge, en for Island, en for Danmark og ei som er halveis med i Sverige. Det er klart det Juventus har mange gode spillere, men fotball er et lagspill der det ikke alltid er sånn at summen av 11 gode spillere blir bedre enn et lag og der ligger sjansen vår, forteller Lexerød til Dagsavisen.

VIF-treneren mener Juventus er et lag som er bedre til å angripe enn å forsvare seg, og ønsker derfor å angripe kampen fra start.

– Jeg er spent på dynamikken i kampen, da jeg håper at vi kan skape problemer for dem gjennom vårt angrepsspill. De spiller et markeringorientert forsvarsspill, som er uvant for oss, men det gir oss også muligheter om vi klarer å isolere forsvarsspillerne deres da vi har mange spillere som er gode én mot én. Jeg forventer at vi skal angripe kampen, men forventer også at de vil skape utfordringer for oss, sier han.

Etter pressekonferansen var det intervjuer med de ulike mediene som hadde møtt opp for Janni Thomsen og Nils Lexerød (Pål Karstensen)

Sliter med billettsalget

I fjor kom det over 6.500 tilskuere da Vålerenga tapte for Real Madrid, men så langt har billettsalget til Juventus-kampen gått tregt. Enn så lenge har VIF enda ikke passert 1500 solgte billetter.

– Det er synd at det er solgt så få billetter, men vi setter ekstremt pris på den støtten vi får, og håper vi kan trekke enda flere inn mot kampen. Jeg har en drøm om å spille foran et fullsatt Østblokka før jeg gir meg, og jeg har sett på herrenes kamper siden jeg kom til klubben og ser den fantastiske stemningen og støtten de får hver gang de trer inn på banen her. Vi må gå ut og gi dem som kommer en virkelig god fotballkamp, slik at det kommer enda flere til kampene mot Arsenal og Bayern München, sier Thomsen.

Hun synes det er bra for kvinnefotballens utvikling at de har et eget mesterligaprodukt, som tydelig skiller seg fra herrene, med egen logo, introsang og en helt annen profil enn herrene mesterliga.

– Du kan ikke sammenligne herre- og kvinnefotball på det settet, og jeg tror det for kvinnefotballen som produkt er viktig at vi har et tydelig skille. Kvinnefotballen er i vekst, og gjennom mesterligaen ser du flere kamper med 80.000 tilskuere og Barcelona som trakk over 92.000 tilskuere. De tilskuerne kommer fordi de har lyst til å se kvinnefotball, og det er sånn vi må ha det. Vi må dyrke kvinnefotballen, og få de som kommer til å komme fordi de har lyst, og selv om det kan ta tid, tror jeg det er best på sikt, forteller VIF-kapteinen.

