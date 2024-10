Messi har skapt fotballfeber i USA – ny publikumsrekord i MLS

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tilskuertallet i 2024-sesongen har nå passert elleve millioner. Dermed er rekorden fra fjoråret (10,9 millioner) slått. Fortsatt gjenstår det til sammen 16 kamper i grunnspillet.

MLS opplyser at ligaen for tredje år på rad har passert et samlet tilskuertall på mer enn 10 millioner.

I en pressemelding skriver MLS at ankomsten til flere internasjonale stjerner, deriblant Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Olivier Giroud og Marco Reus, har bidratt til den økende interessen.

Messi og Inter Miami troner øverst på tabellen i den østlige avdelingen. Avstanden ned til toer Columbus Crew er elleve poeng.

Messis klubbskifte til Inter Miami har ikke bare vært en sportslig suksess. Klubben har mer enn doblet inntektene etter argentinerens ankomst.

Les også: Ny Messi-dobbel – har gitt ekstremt inntektshopp for Inter Miami