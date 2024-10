Ny Messi-dobbel i natt – har gitt ekstremt inntektshopp for Inter Miami

Det rapporterer ESPN.

Natt til torsdag var Messi på scoringslisten to ganger da Inter Miami slo Columbus Crew 3-2. Argentineren sto for to raske mål før pause. Den siste scoringen var et lekkert frispark.

37 år gamle Messi har 17 mål og 15 assist på 17 kamper denne sesongen.

Tidligere Barcelona- og Liverpool-spiller Luis Suárez scoret Inter Miamis siste mål.

Messi signerte for Inter Miami i juli 2023, og klubben har også dratt stor nytte av signeringen utenfor banen. ESPN skriver at klubben hadde inntekter på 50-60 millioner dollar, tilsvarende mellom 520-640 millioner kroner, før Messi ankom klubben.

Videre skriver kanalen at Inter Miami doblet inntektene i 2023, mens det er spådd at MLS-laget vil få inn opp mot to milliarder kroner i inntekter i 2024.

Pengestrømmen kommer fra et stort antall sponsoravtaler, etterspørselen etter billetter og salg av drakter og andre suvenirer.