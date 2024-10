Langrennsstjernenes Beito-program står fast – sprinten blir ikke som i VM

Diskusjonen vedrørende hvilken stilart det skal konkurreres i under de tradisjonsrike åpningsrennene i neste måned har vært oppe i langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

Der ble det tatt en endelig avgjørelse med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra blant andre aktører i landslagssystemet, regionlagene og de ulike privatlagene i norsk langrenn.

Flertallet ønsket at sprinten skal gå i klassisk stil, framfor å endre til fri teknikk. Det siste ville bidratt til at løpere med ambisjoner om å sikre seg plass i den norske VM-troppen allerede på Beitostølen kunne lagt inn en god søknad i samme stilart som skal benyttes under mesterskapet i Granåsen.

I stedet blir åpningsrennet på Beitostølen nå tilsvarende som sprinten under den påfølgende verdenscupstarten i finske Ruka.

Åpnet for snuoperasjon

Bakgrunnen for at spørsmålet om stilart havnet på langrennskomiteens bord var et ønske fra enkelte aktører i miljøet om at den burde gå i fri teknikk. I så fall ville den naturlig blitt en del av VM-uttaket.

– Noen vil det ene, og andre vil det andre. Slik vil det alltid være. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal være fornøyd. Dette har med videre uttak å gjøre, og enkelte ønsker å ha skøytesprint for å ha flere uttaksrenn nasjonalt foran VM på hjemmebane. Det er fullt forståelig, sa arrangementsansvarlig Erik Husby til NTB nylig.

Han opplyste videre at inntrykket var at landslagsløperne ønsket seg sprinten på Beitostølen i klassisk stil. Regionallagene var av motsatt oppfatning.

– Vi har et snølager og nok snø til å legge om. Det er ikke noe stort problem. Det får vi til, men løypa vi har på Beitosprinten er best i klassisk sprint, sa Husby til NTB om mulighetene.

Dette er sprintene i verdenscupen

I og med at Beitosprinten nå skal gå i klassisk stil, blir verdenscupsprinten på Lillehammer 7. desember den første i fri teknikk for Norges største langrennsstjerner.

Den markerer i realiteten startskuddet for kampen om VM-billettene på distansen. Den påfølgende helgen er det en ny fristilssprint i Davos, før Tour de Ski innledes med sprint i samme stilart i Toblach.

Sprint i fri teknikk er det også under NM på Vang ved Hamar 16. januar samt i sveitsiske Engadin 25. januar.

Sprinten på Beitostølen går av stabelen fredag 22. november.

