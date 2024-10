Arteta: – Vi må spille annerledes uten Martin

Ødegaard har mistet de seks siste Arsenal-kampene som følge av ankelskaden han pådro seg da han tråkket over i nasjonsligakampen mot Østerrike i september.

– Vi har vært nødt til å endre måten vi spiller. Betydningen Martin har for alt vi gjør, den er for stor til å prøve å gjenskape det med én spiller, sier Arteta.

– Vi prøver å gjøre ting på en annen måte. Vi gjør noen tilpasninger for å utnytte spillernes kvaliteter best mulig, spillere som kan fungere i ulike posisjoner og med rett kjemi rundt seg. Det tok en kamp eller to, men så begynte det å flyte bedre. Vi har funnet en måte, men vi savner ham like fullt.

Manageren sier at Ødegaard jobber veldig hardt for å bli kampklar igjen, men han kan ikke si når lagkapteinen er tilbake på banen.

– Når vi er uten Martin, er det flere ting vi ikke kan gjøre, Men vi har andre våpen også, og vi må gjøre det beste ut av dem.

Lørdag kommer Southampton på besøk. Laget er nest sist på tabellen uten en seier, mens Arsenal er på tredjeplass og sammen med Manchester City eneste ubeseirede lag i Premier League.

Les også: – Samfunnet klarer ikke å se forbi at jeg bruker hijab (+)

Les også: Aner ikke hvor mye natur som er ødelagt (+)

Les også: Ekspert om sparing til pensjon: – Det er misforstått (+)