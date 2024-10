Gjekstad ansatt som Thorir-erstatter – fikk jobben uten kamp fra andre

Tirsdag presenterte Norges Håndballforbund rutinerte Gjekstad som ny mann i jobben. Han har hele tiden vært den store favoritten.

– Det er mange som spår et generasjonsskifte. Jeg tror det vil ta litt tid, men det kommer. Det er spennende. I tillegg er det mange som sier at den spilleren, eller treneren, er uerstattelig. Det går som regel bra. Samtidig er det spennende å skulle finne framtidens landslagsspillere, sier Gjekstad til NTB.

– Det ville vært feigt å ikke tatt denne utfordringen, legger han til.

56-åringen har en fortid som suksessrik trener for Vipers Kristiansand. Nå leder han Odense i dansk håndball.

– Det var dette vi hadde mest lyst til av alt. Det fikk vi til, og det er vi strålende fornøyd med, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Denne gangen har vi jobbet annerledes enn vi har gjort i det siste. Vi gikk rett på den vi trodde kunne løse dette oppdraget best, og er veldig fornøyd med at generalsekretæren fant ut av det med Ole Gustav, sånn at vi har en god avtale for norsk håndball, legger han til.

Uttalelsen bekrefter at det ikke ble holdt samtaler med noen andre kandidater.

Signerte til 2029

Gjekstad skal jobbe dobbelt som landslagssjef og Odense-trener fra 1. januar til 30. juni. Det har sammenheng med at han har oppsigelsestid i Danmark.

Kontrakten som er undertegnet strekker seg fram til sommeren 2029.

Gjekstad takker egen arbeidsgiver i Danmark for å ha vært løsningsorientert.

– Dette føles bra. Takk til håndballforbundet for tilliten og jobben, sier han.

Gjekstad røpet videre at han ønsker dagens støtteapparat med videre. Det betyr assistenttrener Tonje Larsen og målvaktstrener Mats Olsson. Begge har sagt at de ønsker å bli med videre.

Thorir Hergeirsson offentliggjorde i begynnelsen av september at han ikke går på en ny periode som landslagssjef for håndballjentene når kontrakten hans utløper etter EM.

– Jeg synes det er riktig for meg. Jeg vet godt hva man sier ja til, og jeg vet også godt hva man sier nei til. Jeg tror det er riktig, først og fremst for meg selv, sa islendingen da nyheten ble kjent.

Framtid uten Oftedal

I løpet av de 15 årene med Hergeirsson ved roret har norsk kvinnehåndball kunnet juble over 16 mesterskapsmedaljer, ti av dem i gull.

Hergeirsson overtok jobben etter Marit Breivik som også hadde stor suksess som landslagssjef.

Gjekstad får dermed store sko å fylle når han fra neste år skal lede et av Norges klart mest suksessfulle lag.

– Det er store sko å fylle, men det var en utfordring jeg skulle ta, sier Gjekstad.

Den nåværende Odense-treneren må sette sammen et mannskap uten blant andre Stine Bredal Oftedal. Den mangeårige landslagskapteinen avsluttet karrieren etter gullet under sommerens OL i Paris.

Trener landslagsprofiler

I sin aktive karriere spilte Gjekstad 149 kamper og scoret 548 mål for det norske landslaget. På klubbnivå representerte han Sandefjord og sveitsiske Luzern.

Som trener har han blant annet hatt ansvaret for håndballkvinnene til Larvik i to perioder samt herrespillerne i Drammen. Trenerrollen i Vipers hadde han fra 2018 til 2023.

I Odense har han denne sesongen hatt det daglige treneransvaret for flere landslagsprofiler. OL-vinnerne Maren Aardahl og Thale Rushfeldt Deila er blant dem.