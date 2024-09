Sveitsisk sykkeltalent døde etter stygg krasj i VM: – Hjertene våre er knust

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er med stor sorg at UCI og organisasjonskomiteen for VM i Zürich i dag fikk høre den tragiske nyheten om bortgangen til den unge sveitsiske syklisten Muriel Furrer, heter det i en uttalelse fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Hjertene våre er knust, og vi har ingen ord, skriver Det sveitsiske sykkelforbudet.

Furrer omtales i sistnevntes uttalelse som en godhjertet og fantastisk ung kvinne som alltid hadde et smil på leppene.

– Det finnes ingen muligheter for å forstå dette, bare en følelse av smerte og tristhet, skriver forbundet.

18 år gamle Furrer veltet stygt i juniorfellesstarten for kvinner torsdag og pådro seg alvorlige hodeskader. Ulykken skjedde i et skogsområde på nordsiden av Zürichsjøen.

Ifølge UCI jobbes det fortsatt med å skaffe informasjon om hvordan krasjen kunne skje.

Familien ber om fred

– Med Muriel Furrers bortgang mister det internasjonale sykkelmiljøet en rytter med en lys fremtid foran seg. Den 18 år gamle rytteren veltet stygt i går, torsdag 26. september, under landeveisrittet og pådro seg en alvorlig hodeskade. Hun ble fløyet til sykehus med helikopter i svært kritisk tilstand. Muriel Furrer døde i dag på universitetssykehuset i Zürich, skriver det internasjonale forbundet.

UCI sender sine kondolanser til Furrers familie, venner og sveitsisk sykkelsport.

Videre opplyses det om at familien ber om at privatlivet respekteres i en svært smertefull tid.

Da NTB snakket med den norske sportssjefen Hans Falk fredag morgen hadde han akkurat fått vite om situasjonen rundt Furrer.

– Jeg fikk høre om dette først i morges, så vi vet ikke så mye om hva som skjedde, sa Falk.

Tenker på Drege

Han var samtidig tydelig på at man også i den norske troppen vet hvilken risiko som til enhver tid ligger i å konkurrere som syklist.

– Det er en risikosport. Vi vet at det kan skje ulykker, og at risikoen er større når det regner og er glatt, sier han.

Forholdene var vanskelige under rittet i Zürich torsdag.

Furrers bortgang gjør at tankene til mange i det norske sykkelmiljøet går noen måneder tilbake.

– Vi hadde en ulykke med André Drege i sommer, og det preger oss selvsagt, sa sportssjef Falk fredag.

Drege krasjet og døde under etapperittet Tour of Austria i sommer. I juni 2023 døde den sveitsiske syklisten Gino Mäder av skadene han pådro seg i en velt i en utforkjøring under Tour de Suisse.

Fredag er det fellesstart i U23-klassen for menn i Sveits. Der skal Eirik Vang Aas, Jonas Kind Høydahl, Johannes Kulset, Jørgen Nordhagen og Embret Svestad-Bådseng forsvare Norges farger.

