Her hedres André Drege før den niende Tour de France-etappen: – Rammer hele sykkelsporten

Laget med Uno-X-rytterne kom til startlinjen fem minutter før start søndag formiddag for å minnes Drege.

– Det setter en støkk i sjela når en kollega dør på en så tragisk måte. Det er utrolig kjedelig. Vi skal kjøre for han i dag og tenke på alt godt han har gjort for syklingen i Norge. Det er ikke mange som er profesjonelle i sporten, og man kan nesten ikke tro at det har skjedd, sa Abrahamsen til TV 2 før start.

Thor Hushovd sier at det har vært en tankevekker for hele sykkelmiljøet.

– Johannes (Kulset) var eksempelvis nettopp gjennom en stygg velt og fikk flere brudd i ansiktet. Derfor er det viktig at vi støtter hverandre og snakker sammen når sånne ting skjer. Det er forferdelige triste omstendigheter, men jeg synes det er flott at ASO vil gi en markering. Det rammer hele sykkelsporten. Jeg så på rytterne at det var tøft, sier han til TV 2.

Uno-X-rytterne sykler med et sort sørgebånd på søndagens etappe.

André Drege avbildet under sykkel-NM 2021 i Evje. (Tor Erik Schrøder/NTB)

– Ufattelig trist

– Jeg håper de nærmeste på en eller annen måte kan føle den omtanken som er i hele sykkelverden. Jeg har nettopp snakket med en kollega fra Australia som kom forbi bare for å prate. Ikke snakke om hvem som er favoritter, men bare prate om André Drege. Det er fælt, sa en gråtkvalt Christian Paasche i TV 2s studio.

Ulykken i Østerrike rundt skjedde under nedstigningen fra Grossglockner til Heiligenblut.

– Vi er bare knust. Det er jo ufattelig trist. Det som ikke skal skje, har skjedd. Dette er en helt uvirkelig sak å være i. Vi klarer ikke helt å ta det innover oss ennå, sa Coop-Repsols manager Roy Hegreberg til NTB lørdag.

– Føles bare vondt

Uno-X-profil Tobias Halland Johannessen delte sin sorg over Dreges bortgang.

– Det føles bare vondt. Det har aldri vært så stille i bussen vår som det var etter (den åttende) etappen. Det var tøft. Det føles helt meningsløst, sa han til TV 2.

Lørdag kveld sa Andreas Lindner ved Heiligenblut politistasjon i Østerrike til Dagbladet at hendelsen etterforskes.

Drege syklet for det norske kontinentallaget Coop-Repsol. 25-åringen har vært en åpenbaring i internasjonal sykling denne sesongen og tatt sammenlagtseier i Rhodos-runden og South Aegean Tour.

Bare trist

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) sier det var utrolig trist å få nyheten om André Dreges dødsfall etter en ulykke i Østerrike rundt.

Drege var lørdag en del av et brudd på den nest siste etappen i rittet. Under nedstigningen fra Grossglockner til Heiligenblut gikk det galt for Drege.

– Dette var en utrolig trist nyhet å få, og et stort tap for sykkelsporten og for norsk idrett. Tankene mine går til André Drege sine nærmeste, sier Jaffery i en melding sendt til NTB.

Dødsfallet førte til at prisutdelingen etter etappen ble avlyst.