Haavi-scoring da Roma sikret mesterligaplass – Maanum-mål for Arsenal

Arsenal lå under 0-1 for Häcken etter bortekampen og hadde presset på seg torsdag. Men London-klubben festet kjapt grepet på kampen og ledet 3-0 etter 50 minutter.

Maanum startet på benken og ble byttet inn etter 76 minutter. Hun brukte bare to minutter på å legge på til 4-0. Skuddet fra kloss hold gikk via hanskene til gjestekeeper Jennifer Falk og i nettet.

Lia Wälti, Mariona Caldentey og Beth Mead scoret Arsenals tre første mål.

Haavi og Roma vant hele 10-3 sammenlagt over Servette. Haavis scoring kom etter tolv minutter og var et produkt av en blanding mellom svakt forsvarsspill og en god avslutning.

Kontroll

Servette-keeper Mickaela Bottega kom ut for å fange ballen, men ga den i stedet til Evelyne Viens, som raskt sentret til Haavi. Landslagskanten dro seg innover i banen før hun skjøt hardt i mål.

To minutter senere doblet Giulia Dragoni ledelsen, og med det var dobbeltoppgjøret langt på vei avgjort. Roma vant til slutt svært komfortabelt.

Haavi ble byttet ut etter en times spill etter å ha fått assist på Saki Kumagais 4-1-scoring før pause.

Les også: Ex Lyn-spiller Tandberg overtidshelt da Hammarby sikret mesterligaspill

Stor City-seier

Manchester City hadde god kontroll mot Paris FC og vant 8-0 sammenlagt etter 3-0 torsdag, mens Real Madrid slo Sporting 3-1 og 5-2 sammenlagt.

Juventus (5-2 sammenlagt over Paris Saint-Germain), St. Pölten (8-0 over Mura), Celtic (3-0 over Vorskla) og Twente (8-1 over Osijek) ble også mesterligaklare torsdag.

Vålerenga sikret plass i mesterligaen med seier over Anderlecht onsdag. Trekningen til gruppespillet avvikles fredag.

Les også: Disse kan VIF møte og dette kan de tjene på mesterliga-eventyret (+)