Disse kan VIF møte og dette kan de tjene på mesterliga-eventyret

I motsetning til på herresiden, der UEFA har gått over til et ligabasert system fra og med årets sesong, beholder damene det tradisjonelle Champions League-formatet én sesong til. Som betyr at Vålerenga blir plassert i en av fire grupper med tre andre lag, og skal spille tre bortekamper og tre hjemmekaper.

Det eneste hinderet for Vålerenga i en mesterligatrekning er at de ikke kan møte et lag fra samme nasjon, men siden det ikke er flere norske lag med kan Vålerenga møte alle lagene som kvalifiserer seg. Så langt har Galatasaray, Hammarby og Wolfsburg kvalifisert seg, ved siden av Barcelona, Bayern München, Chelsea og Lyon som allerede er forhåndskvalifisert. Trekningen er fredag klokken 13.00.

Barcelona har vunnet to år på rad, og er ansett som verdens beste klubb på kvinnesiden. Katalanerne, med Lyn-legenden Caroline Graham Hansen som en av verdens beste spillere, har vunnet tre av de siste fire årene og den hjemlige ligaen fem år på rad. Ingrid Syrstad Engen spiller også for Barcelona, sammen med Gullball-vinnerne Aitana Bonmati og Alexia Putellas blant annet.

Lexerød ønsker Bayern

Forrige sesong gikk Brann videre og møtte nettopp Barcelona i kvartfinalen. Det ble 1-2-tap hjemme på Åsane Arena, og 3-1-tap på Estadi Johan Cruyff, men bergenserne kom likevel greit fra det. Oppgjørene huskes også for pipekonserten mot Graham Hansen, og med hennes Lyn-fortid spørs det vel om mottakelsen på Intility vil bli stort bedre.

Barcelonas Aitana Bonmatí og Caroline Graham Hansen møtte Brann i fjorårets kvartfinale i mesterligaen (Paul S. Amundsen/NTB)

Bayern München står med fem ligagull totalt, og vant også ligaen forrige sesong. Da ble det tap i cupfinalen og exit i gruppespillet i Champions League, for laget som er trent av tidligere Brann-trener Alexander Straus. Tuva Hansen er eneste norske på det laget, som også kan skilte med stjernespillere som Georgia Stanway, Pernille Harder og Magdalena Eriksson, og er laget VIF-trener Nils Lexerød ønsker seg.

De to sistnevnte ble hentet fra Chelsea før forrige sesong, fra et Chelsea-lag som nå bare har Guro Reiten som eneste norske representant etter at Maren Mjelde og Maria Thorisdottir også har flere sesonger der. Chelsea har vunnet den engelske ligaen, som anses som verdens beste, fem år på rad og sju av de siste åtte sesongene. I tre av de siste fire årene har de også vunnet cupen, og er rangert som det tredje beste laget i årets Champions League bak Barcelona og Lyon.

Masse norske spillere

Ada Hegebergs Lyon utgjør det fjerde og siste laget som er direktekvalifisert, og den franske klubben har også flest mesterligatriumfer gjennom tidene med åtte. Laget vant hjemlig liga 14 år på rad, før PSG brøt den rekka i pandemisesongen 2020/2021, og sopet med seg fem trebler da laget har vært ansett som verdens beste store deler av 2010-tallet før Barcelona nå har kommet og overtatt det hegemoniet.

Utover disse fire storlagene, kan Vålerenga altså møte Hammarby der det kryr av norske innslag med Thea Sørbø og Cathinka Tandberg som har spilt i Lyn. I tillegg til Anna Jøsendal, Emilie Joramo, Julie Blakstad, Vilde Hasund og Smilla Vallotto som er født i Sveits, men vokste opp i Stavanger.

Galatasaray og den tidligere storklubben Wolfsburg, som i fjor slo Bayern München i cupfinalen og har vunnet mesterligaen to ganger, er også i potten. Sistnevnte har vunnet cupen ti år på rad nå, og har nå Justine Kielland i troppen. Tidligere har blant annet Karina Sævik og Synne Jensen spilt der, i tillegg til Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen.

Ada Hegerberg og Lyon er mestvinnende i mesterligaens historie (FRANCK FIFE/AFP)

Millioner på millioner

Resten av de åtte lagene blir klare i kveld, der blant annet Arsenal med Frida Maanum, Manchester City, Real Madrid og Roma er favoritter til å gå videre, sammen med storoppgjøret PSG mot Juventus. For VIFs del kan de håpe på å trekke St. Pölten eller Twente som vant stort i sine første oppgjør, eller Celtic som også ligger an til å gå videre til gruppespillet, som litt enklere motstand i gruppa.

Første gruppespillskamp er 8./9. oktober, også går det slag i slag før siste gruppespillskamp er 17./18. desember, noe VIF-trener Nils Lexerød gleder seg over da oppkjøringen til neste sesong ikke blir så lang. Går VIF videre er kvartfinalene i slutten av mars, mens semifinale er i slutten av april og finalen nest siste helgen i mai 2025 på Sporting Lisboas stadion Estádio José Alvalade.

Gjennom kvalifiseringen er VIF garantert 4,8 millioner kroner, mens de for hver seier i gruppespillet får 600.000 kroner. Uavgjort gir 204.000 kroner, også er det fra to millioner og oppover for å nå kvartfinale, semifinale og finale. I fjor tjente Brann cirka 9,5 millioner kroner på sin deltakelse, melder TV2.

Oppsettet for årets mesterliga

Gruppespill: Runde 1: 8/9 oktober. Runde 2: 16/17 oktober. Runde 3: 12/13 november. Runde 4: 20/21 november. Runde 5: 11/12 desember. Runde 6: 17/18 desember.

Trekning kvartfinale og semifinale: 7 februar i UEFAs hovedkvarter, Nyon.

Kvartfinale: Første kamp: 18/19 mars. Andre kamp: 26/27 mars.

Semifinale: Første kamp: 19/20 april. Andre kamp: 26/27 april.

Finale: 23, 24 eller 25 mai, på Estádio José Alvalade, Lisboa.

Kilde: UEFA

Premiepenger for årets mesterliga

Kvalifisering til gruppespillet gir 400.000 euro (4,723 millioner kroner)

Hver seier i gruppespillet gir 50.000 euro (590.450 kroner)

Hver uavgjort i gruppespillet gir 17.000 euro (200.796 kroner)

Å vinne gruppa gir 20.000 euro i bonus (236.231 kroner)

Å kvalifisere seg til kvartfinalen gir 160.000 euro (1,89 millioner kroner)

Å kvalifisere seg til semifinalen gir 180.000 euro (2,125 millioner kroner)

Å tape finale gir 200.000 euro (2,361 millioner kroner)

Å vinne finalen gir 350.000 euro (4,13 millioner kroner)

I tillegg kommer penger for å spille i kvalifiseringen.

* Til sammenligning får herrene 220 millioner for å nå gruppespillet, og 295 millioner for å vinne.

Kilde: UEFA.

