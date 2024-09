Ex Lyn-spiller Tandberg overtidshelt da Hammarby sikret mesterligaspill

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Benfica, med Marit Bratberg Lund i startoppstillingen, ledet 2-1 etter det første oppgjøret i Sverige, men i Portugal slo Hammarby tilbake, og det ved hjelp av flere norske spillere.

Blakstad, som også scoret Hammarbys mål i hjemmekampen, scoret etter 16 minutter og utlignet i dobbeltkampen til 2-2. Den stillingen sto seg lenge, men fem minutter på overtid dukket Tandberg opp og ble helten. Emilie Joramo hadde målgivende pasning på vinnermålet.

I tillegg til de tre norske spillerne som var involvert i scoringer for svenskene, startet også Vilde Hasund for Hammarby. Ifølge Aftonbladet hadde flere hundre Hammarby-supportere reist til Portugal for å følge oppgjøret.

Tidligere onsdag ble Vålerenga CL-klar med sammenlagtseier over Anderlecht.

Les også: Bjelde løsnet skredet som tok VIF til mesterligaen: – Vi vil prestere i Europa (+)