Grøvdal varsler grep om egen karriere – skal satse på maraton

Det er i et intervju med VG at Grøvdal varsler at karrieren i tiden som kommer vil få et annet innhold enn tidligere.

– Jeg går for maraton, det er skummelt og litt gøy. Det har alltid vært en ting jeg har lyst til å gjøre, sier hun til avisen.

Grøvdal vet foreløpig ikke når maratondebuten kommer. Et alternativ kan være i London 27. april.

– Jeg må legge om treningen litt, men jeg er en type løper som kan løpe maraton ganske fort med den treningen jeg gjør også, sier Grøvdal.

Hun varsler at det trolig blir to maratonløp i året. Ved siden av det blir hun å se på bane også.

– Jeg vil løpe andre løp, for det vil være utrolig kjedelig å bare løpe to løp i året, så jeg ser for meg å løpe 10.000 meter i mesterskap, terrengløp, gateløp og motbakkeløp, sier Grøvdal.

Hun understreker samtidig at hovedprioriteten blir maraton.

Isfjorden-jenta er ikke ukjent med å løpe langt. Tidligere i år ble hun europamester på halvmaraton.

