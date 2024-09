Ingebrigtsen fulgte teten i én mil i København – jogger i mål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ingebrigtsen hang med tetgruppa de første ti kilometerne, før han stoppet opp i noen sekunder. Sandnes-løperen forsøkte så et par hundre meter, før han til slutt kastet inn håndkle.

– Han er fullstendig pumpa og henger på knærne, kommenterte Jann Post på NRK.

– Det er ikke så rart, det krever spesifikk trening. Det har jo Jakob absolutt ikke fått gjort, istemte Vebjørn Rodal.

Friidrettsesset forbedret likevel Zerei Kbrom Mezngis norske rekord på ti kilometer med 12 sekunder.

Ingebrigtsen ville imidlertid ikke gi helt opp og løp noe som så ut til å være noen intervaller i maratonløypa.

Etter flere rykter den siste tiden, ble det lørdag bekreftet at Ingebrigtsen debuterer i halvmaraton i København søndag. På et pressetreff senere på dagen fortalte nordmannen at han hadde «ingen anelse» om han kunne vinne løpet og holdt forventningene lave.

– Halvmaraton er definitivt noe som er veldig annerledes enn hva jeg er vant med, så tiden vil vise. Jeg er ikke her for å gjøre noe annet enn å ha det moro og se hva jeg kan gjøre, sa Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen hadde aldri før løpt lenger enn 10 kilometer i en offisiell konkurranse. På 10 kilometer er Ingebrigtsens bestetid på 27 minutter og 54 sekunder.

Les også: Ingebrigtsen deltar på halvmaraton i København: – Spennende å se om jeg kommer i mål