Ajax-fest i europaligaen da Besiktas ble knust – tap for alle norske

21-årige Kian Fitz-Jim herjet for Ajax og sto bak mye av hjemmelagets offensive spill. Etter et kvarter skjøt han i stolpen, og etter en halvtime gjorde han 1-0.

Kenneth Taylor raidet mot dødlinja etter et svakt utspill fra gjestenes keeper. Innlegget gikk bak Bertrand Traoré, men forsvarets halvklaring gikk rett til Fitz-Jim, som scoret.

Tidlig i den andre omgangen gjennomførte Ajax en mønsterkontring. Fitz-Jim førte ballen og spilte til Traoré, som spilte tversover til målscorer Mika Godts.

Fire minutter senere var kampen punktert for godt etter fint Ajax-spill. Fitz-Jim fant igjen Traoré, som la ballen tilbake til Taylor. Han scoret fra distanse. Svensson var nærmeste mann, men kom ikke nær nok til å blokkere.

Godts skulle bli tomålsscorer da han fikk ballen servert på åpent mål etter at innbytter Christian Rasmussen raidet til dødlinja på høyresiden.

Tap for alle de norske

Svensson spilte hele kampen som høyreback for Besiktas. Ajax-spiller Sivert Mannsverk er ennå ikke klar etter å ha blitt skadd i U21-landskamp.

Kristoffer Velde ble byttet inn i det 83. minutt da Olympiakos tapte 0-2 for Lyon i Frankrike. Hjemmelaget hadde da allerede scoret sine mål ved Rayan Cherki (63.) og innbytter Saïd Benrahma (71.).

Tidligere torsdag måtte fire norske spillere tåle 0-2-tap for Malmö hjemme mot Rangers, mens Mathias Rasmussen og hans Union Saint-Gilloise røk 1-2 for Fenerbahce.

Det ble altså tap for alle de norske som var i aksjon i europaligaen torsdag, dagen etter at Bodø/Glimt og flere andre norske spillere hadde suksessopplevelser.

Overtidsdrama

Svært dramatisk var det da Braga vendte til 2-1-seier over Maccabi Tel Aviv. Gjestene fra Israel tok ledelsen med et straffespark før pause, og ledelsen holdt til det 88. minutt. Da utlignet Bruma, og samme mann ble matchvinner med et VAR-straffespark fem minutter på overtid.

Etter det ble Maccabi-spillerne Gavriel Kanichowsky og Tyrese Asante begge utvist.

Ajax topper ligatabellen etter første kampdag i europaligaen, mens Bodø/Glimt er ett av 13 lag med tre poeng. Fem kamper endte uavgjort.

Det er ny europaligarunde kommende uke. Da skal Glimt til Belgia og møte Union Saint-Gilloise.

