Skaug med årets første bortescoring da Lyn sikret tre nye poeng

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bryne har ikke tapt på elleve kamper i serien, og laget ligger som nummer to bak suverene Vålerenga når det gjenstår seks kamper.

I kampen mot Sogndal ble alle målene scoret før det var gått 28 minutter. Lasse Qvigstad ble matchvinner etter at Sanel Bojadzic hadde scoret sitt 15. mål for sesongen.

Også Moss er inne i kampen om direkte opprykk og er fire poeng bak Bryne etter 6-1-seieren over tabelljumbo Sandnes Ulf på hjemmebane onsdag. Noah Alexandersson scoret to ganger i østfoldingenes triumf.

Riise-tap i debuten

Stabæk gikk på sitt fjerde strake tap i 1-2-kampen mot Egersund på bortebane onsdag. Det var Bjørn Helge Riises debut som Stabæk-trener. Sunnmøringen ble hentet inn for Bob Bradley sist helg, men han greide ikke å få Stabæk tilbake på seierssporet.

Joacim Holtan og Jack Lahne sendte EIK opp i 2-0 før innbytter William Wendt reduserte. Stabæk fikk mange gode muligheter til å få med seg poeng, men Egersund-keeper Sander Lönning hadde flere sterke redninger.

Stabæk har ikke vunnet siden 19. august, da tabelljumbo Sandnes Ulf ble slått 3-1.

Les også: Lyn-børsen: Matchvinner-redning fra Pedersen (+)

Opprykkskamp

Egersund er på fjerdeplass og kjemper dermed for fullt om opprykk. Lyn er to poeng bak etter at de slo Levanger 3-1 onsdag, mens Kongsvinger er nummer seks med lik poengsum. Sistnevnte slo Mjøndalen 2-1 på bortegress.

Mjøndalen ligger på direkte nedrykksplass med tre poeng opp til Aalesund på kvalifiseringsplass. Start tok en svært viktig seier med 3-1 over Åsane hjemme onsdag, mens Raufoss og Ranheim spilte 1-1.

Les også: Obosligamagasinet Opprykk: – Vålerenga er så gode at det er kjedelig