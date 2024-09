Lyn-børsen: Matchvinner-redning

ALEXANDER PEDERSEN - 7: Får en hånd på skuddet til Levangers Herman Stang Stakseth, men får ikke gjort nok til å forhindre reduseringen. Har et par “shaky” involveringer gjennom matchen, men så gjør han en helt ellevill matchvinner-redning med 18 minutter igjen av fulltid. Raskt nede igjen når det trengs på overtid i nok en sterk redning, og sørger for at det kun blir ett baklengsmål i Trøndelag.

JØRGEN SJØL - 5: Har et par lange innkast som ender i målsjanser, og står godt imot når Lyn presses bakover mot slutten av andre omgang.

DANIEL SCHNEIDER - 6: Posisjonerer seg litt feil og klarer ikke stoppe pasningen til Stang Stakseth, som setter inn Levangers 1-2-scoring. Hever seg etter pause og har en rekke svært viktige involveringer i egen boks. Også nær scoring selv etter et langt innkast halvveis i omgangen.

WILLIAM SELL - 6: Nest siste Lyn-spiller på 2-0-scoringen, og svært nær nettkjenning selv på en ny corner etter pause. Tar ansvar i boksen i andre omgang. God match sammen med Schneider.

HERMAN SOLBERG NILSEN - 5: Involvert i mye offensivt, og kommer seg til en stor sjanse etter 36 minutter. Solid bakover når Lyn trykkes mot slutten av matchen.

SALIM LAGHZAOUI - 5: 18-åringens første kamp fra start. Kommer seg til en god mulighet etter drøyt tolv minutter, men blir litt for ivrig og avslutter tidligere enn han trenger. Har mye bedre tid der, men setter avslutningen et godt stykke utenfor. Slår senere i omgangen corneren som til slutt ender med 2-0-målet. Har flere fine detaljer også etter pause. Ut etter 60 minutter.

JULIUS SKAUG - 5: Vikarierer i den dype midtbanerollen når Even Bydal soner karantene og får med seg en scoring når han er på rett plass til rett tid i feltet etter en corner. Blir dratt av før Levangers redusering, og har også et farlig balltap på egen banehalvdel før pause. Slipper unna med den, og spiller en solid andreomgang.

ADRIAN BERNTSEN - 6: Får æren av å avslutte det vakre Lyn-angrepet i kampens første spilleminutt og setter inn 1-0 for gjestene. Gjør ellers en god jobb defensivt, og kombinerer fint med resten av midtbanen og fronttrioen. Ut etter 68 minutter.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN - 6: Involvert i tiki-taka-spillet før Berntsens scoring, og setter opp Solberg Nilsen på en kjempesjanse senere i omgangen. Veldig nær scoring selv også når han treffer tverrliggeren rett etter pause. Spiller en god andreomgang, men pådrar seg et gult kort. Nest siste Lyn-spiller på Hellums scoring på overtid.

MATHIAS JOHANSEN - 6: Magisk assist på Berntsens scoring når han flikker Berntsen gjennom mellom beina på en Levanger-forsvarer. Får også en veldig god sjanse selv etter en halvtimes spill, men blir stoppet av keeper Morten Sætra. Veldig god linkup-spiller og viser styrkene sine feilvendt. Ikke like markant etter pause. Ut etter 77 minutter.

JACOB HANSTAD - 7: Setter opp mønsterangrepet som ender i Lyn-scoring før minuttet er spilt. Går på et kjemperaid like etterpå og er nær å sette inn 2-0 nærmest på egen hånd. Leker seg tidvis på venstrekanten og er et konstant uromoment for LFK. Skaper to-tre sjanser også i andre omgang, truer bakrom og er Lyns beste sammen med Pedersen.

Henrik Kristiansen, Malvin Ingebrigtsen og Andreas Hellum spilte for lite til å bli vurdert.