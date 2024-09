Eriksen fra helt til syndebukk da United avga poeng mot Twente

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed fikk klubben Erik ten Hag heiet på som barn, og som han spilte for i tre perioder, med seg poeng fra Old Trafford.

Sam Lammers misset en stor sjanse for Twente tidlig i kampen, etter et balltap av Diogo Dalot. Han gjorde ingen feil da han fikk sjansen med Eriksens balltap midtveis i den andre omgangen. United gjorde flere forsvarsfeil etter et raid av Bart van Rooij, og Eriksens var den groveste. Lammers kom alene med keeper, fintet ut André Onana og utlignet.

United brukte tid på å skape sjanser i regnværet på Old Trafford. Laget fikk nesten et mål i foræring i det 27. minutt. Lisandro Martinez nikket et innlegg inn foran mål, og Mees Hilgers sleivet ballen mot krysset i eget mål. Lars Unnerstall berget ham med en akrobatisk kjemperedning.

Fint mål

I det 34. minutt kunne Unnerstall intet gjøre. Diogo Dalot forfulgte et framspill fra Bruno Fernandes, og ballen falt til Eriksen, som skjøt i mål fra kanten av 16-meteren.

Twente hevet seg etter pause, men etter utligningen var det United som skapte sjanser i jakten på et vinnermål.

Mathias Kjølø ble byttet inn for Twente og spilte den siste halvtimen pluss tilleggstid på Old Trafford. På en dag da Bodø/Glimt imponerte med 3-1-seier over Porto var det nordmenn i aksjon i europaligakamper på flere andre arenaer.

Seier for Wolfe

David Møller Wolfe og hans lagkamerater i AZ Alkmaar fikk en god start på europaligaen med 3-2-seier over svenske Elfsborg. Troy Parrott ble matchvinner på straffespark et drøyt kvarter før slutt.

Tre nordmenn startet oppgjøret mellom Ludogorets Razgrad og Slavia Praha. Conrad Wallem og Christos Zafeiris kunne juble da gjestene fra Tsjekkia vant 2-0 med mål av Matej Jurasek og Mojmir Chytil.

Zafeiris ble byttet ut ti minutter før full tid. Aslak Fonn Witry spilte hele kampen for det bulgarske hjemmelaget.

Kristoffer Zachariassen og Ferencváros tapte 1-2 borte for Anderlecht. Nordmannen pådro seg et gult kort og ble byttet ut i det 71. minutt.

