Jack (16) med historisk tidlig debut – Arsenal videre i ligacupen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed tok Arsenal seg kontrollert videre til åttedelsfinale i turneringen.

16 år og 72 år gammel er Porter tidenes yngste til å starte for Arsenals A-lag. Rekorden tok han fra Cesc Fàbregas, som var 16 år og 177 dager da han startet sin første Arsenal-kamp tilbake i 2003.

Porter fikk sjansen fra start etter at David Raya skadet seg mot Manchester City i helgen, og da ingen av de to neste i rekken kunne spille, av ulike grunner, åpnet det seg for en 16 år gammel debutant.

I kampen skulle en annen unggutt markere seg for Arsenal da Nwaneri (17) scoret sine to første mål for laget. Også Declan Rice, Raheem Sterling og Kai Havertz scoret i det som etter hvert ble en knusende seier.

Etter 53 minutter måtte Porter tåle et baklengs da han ble rundet av Aaron Collins. Bolton-spissen trillet ballen i det åpne målet.

Martin Ødegaard er stadig ute av spill etter leddbåndsskaden han pådro seg på landslagssamling. Det er ennå ikke klart når kapteinen er tilbake på banen, men høyst trolig må han vente til etter neste landslagspause i midten av oktober.

Neste kamp for Arsenal er mot Leicester i ligaen lørdag.

Les også: Ødegaard snakker ut om skaden: – Det var det som gjorde meg redd