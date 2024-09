City videre i ligacupen uten Haaland

Pep Guardiola gjorde ni endringer i startoppstillingen fra søndagens storkamp mot Arsenal, men hadde mye kvalitet på banen likevel. Blant dem som kom inn var Phil Foden, Jack Grealish og søndagens redningsmann John Stones.

Det var Jeremy Doku, en av de to som beholdt plassen, som scoret ledermålet før det var spilt fem minutter. Watford prøvde å spille seg ut bakfra, men mistet ballen. Grealish spilte fram Doku, som satte inn 1-0.

Watford leverte et skremmeskudd da Kwadwo Baah scoret snaut halvveis i den første omgangen, men det ble blåst frispark mot ham i en duell med den 16-årige City-debutanten Kaden Braithwaite.

Matheus Nunes punkterte kampen før pause med sitt første mål for City. Han ble satt opp av Rico Lewis.

Flere City-mål ble det ikke. Tom Ince skrudde inn et vakkert reduseringsmål i det 86. minutt, men det var ikke nok for Watford.

Nkunku-hattrick

Chelsea vant mer overbevisende mot Barrow. Det endte 5-0 med hattrick fra Christopher Nkunku.

Nkunku scoret to ganger i det første kvarteret, begge etter fint forarbeid av João Felix. Sistnevnte var sentral også ved det tredje målet, som ble notert som selvmål av Barrow-keeper Paul Farman. Portugiseren skrudde et frispark over muren. Via stolpen traff ballen keeper og spratt i mål.

Ved pause kom Ben Chilwell inn til sine første minutter siden april, og han fikk også kapteinsbindet i sitt comeback etter hamstringtrøbbel.

Pedro Neto økte til 4-0 tidlig i 2. omgang på innlegg fra Mykhailo Mudryk, og Nkunku fullførte sitt hattrick kvarteret før slutt.

Ward-bragd for Leicester

Leicester måtte ha straffesparkkonkurranse etter en målløs kamp mot Walsall, men keeper Danny Ward avgjorde den da han tre ganger kastet seg til høyre og reddet hjemmelagets straffespark.

Ricardo Pereira, Conor Coady og Oliver Skipp satte inn Leicesters straffer, og dermed ble det 3-0.

Aston Villa slet med å bryte ned Wycombe-forsvaret, men vant 2-1 på bortebane. Emi Buendia nikket inn ledermålet i det 55. minutt. Jhon Durán doblet ledelsen med et straffespark fem minutter før full tid, før Richard Kone reduserte på overtid.

