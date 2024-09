RBK-show på Lerkendal – slo Haugesund 4-0 og kjemper om europacupplass

RBK kunne ha scoret langt flere mål. Det var tidvis ren enveiskjøring fra hjemmelagets side, og da var ikke seieren et mål for stor da de klatret opp til 5.-plass på tabellen med sju serierunder igjen.

Punktum ble satt da innbytter Ole Sæter puttet på til 4-0 i det 88. minutt han skjøt i det lengste hjørnet fra nærmest død vinkel.

– Vi er på en fin bølge og skal forsøke å fortsette slik, sa Sæter til TV 2.

– Vi koser oss veldig. Emil (Konrandsen Ceide) er i egen klasse en mot en i denne ligaen, sa Noah Holm til TV 2.

Formlaget Rosenborg er for alvor med i kampen om en europacupplass.

– Dette er veldig gøy. Jeg er klar til å ta sjansen når jeg får den. Det er drøm å score for Rosenborg på Lerkendal og få dem tilbake på topp, sa Ceide til TV 2.

Hjemmelaget var spesielt bra før pause. Det var det enveiskjøring fra start til mål i 45 minutter.

Rosenborg presset tungt fra start, og både Holm og Sverre Nypan brente hver sin store sjanse. Det kunne stått 2-0 før det var spilt ti minutter. Rosenborg spilte fin fotball, og det var store rom i Haugesunds forsvar.

Det første målet måtte nesten komme, og det gjorde det også i det 12. minutt. Holm kronet et strålende angrep ved å sette innlegget fra Ceide nærmest i åpent bur fra to meters hold. Holm avsluttet sterkt et par minutter senere også, men skuddet gikk over.

Storspill

Rosenborg produserte den ene sjansen etter den andre også etter 1-0-scoringen. Trener Alfred Johansson er i ferd med å få skikkelig sving på sakene i Trondheim, og det var mer enn fortjent da Ceide dundret inn 2-0 i det 37. minutt. Vingen dro seg inn i feltet og smelte til med høyrefoten fra rundt 14 meters hold. Haugesunds landslagsaktuelle keeper Egil Selvik rakk aldri å få armene opp tidsnok. Ceide spilte en praktomgang før pause.

– Vi spilte en veldig bra omgang, men vi er nødt til å drepe kampen, sa målscorer Ceide til TV 2.

Haugesund fikk en gigantisk mulighet til å redusere sju minutter ut i 2. omgang, men Sory Diarras avslutning gikk på innsiden av stolpen og ut igjen. Der var RBK heldig som slapp unna baklengsmål. Det var det eneste av farligheter skapt av bortelaget.

Det tok uansett ikke lang tid før RBK fikk sjansen til å drepe kampen. 61 minutter var spilt, og igjen var det klassespill av Rosenborg. Et mønsterangrep ble avsluttet av Sverre Nypan til 3-0.

Rosenborg har vært i god form den siste tiden, men seiersrekken ble stanset med 1-1 mot Lillestrøm på Åråsen. Før det vant laget mot Viking, Lillestrøm (hjemme), Odd og Molde. Søndag var de tilbake på vinnersporet.

I trøbbel

Haugesund hadde spilt tre uavgjort i de fem siste kampene og var ubeseiret siden tapet for Fredrikstad i starten av august, men FKH lå bare to poeng over direkte nedrykksplass før kampen mot Rosenborg.

Etter denne serierunden er den avstanden redusert til ett poeng siden Odd spilte uavgjort 0-0 borte mot Kristiansund.

Rosenborg stilte uten skadede Ole Selnæs, Tomas Nemcik og Jesper Reitan-Sunde. Sistnevnte var riktig på plass på benken der også Ole Sæter (kom inn i 2. omgang) og Markus Henriksen befant seg. Rosenborg har et lag på gang.

