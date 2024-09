Alcaraz avgjorde i siste kamp da Europa vendte til seier i Laver Cup

– Dette er stort. Vi kom hit med et mål, og det var å vinne Laver Cup. Alle jobbet hardt for det, og jeg er glad for at vi greide det, sa Alcaraz.

Den spanske 21-åringen scoret åtte poeng i løpet av helgen da Europa vant 13-11. Ingen spiller har noen gang stått for så mange poeng i en utgave av turneringen.

Ruud bidro til sine første poeng for Europa-laget i prestisjeduellen med verdenslaget da han vant double med Alcaraz i søndagens første kamp. Etter at Daniil Medvedev hadde tapt og Alexander Zverev vunnet i single, var alt opp til Alcaraz i duellen med Taylor Fritz.

Verdenstreeren viste seg best i kampen mot den 7.-rangerte amerikaneren. Han brøt tidlig i første sett og vant det 6-2 etter nok et servebrudd. Også i 2. sett brøt han tidlig. Han avverget Fritz' tre første bruddballer på 2-1, men amerikaneren skapte ny spenning ved å bryte til 4-4.

Det virket som Fritz skulle kunne tvinge fram et sett-tiebreak, men i stedet brøt Alcaraz til 6-5 og servet hjem seieren.

Dermed ble det seiersdans for Ruud og lagkameratene på hardcourten i Berlin.

Europa gjenerobret tittelen etter at USA hadde vunnet de to siste årene. Europas lagkaptein Björn Borg kunne feire med sine spillere, mens USA-kaptein John McEnroe måtte se håpet om tre strake triumfer knuses.

– Det er alltid vanskelig å møte verdenslaget. I går tenkte jeg at dette vinner vi ikke, men vi har god lagånd, og alle ga alt, sa Borg.

Europa lå under 4-8 etter de to første dagene. Det var ett poeng for seier fredag, to lørdag. men siste dag økes antallet til tre. Det utnyttet Europa.

God start

Ruud og Alcaraz innledet søndagen med seier i doublekampen. Den ble vunnet med 6-2, 7-6 (8-6) over amerikanerne Ben Shelton og Frances Tiafoe.

Det var Ruuds første seier i årets utgave av lagturneringen. Snarøya-mannen tapte single fredag og double lørdag før han fikk spanske Alcaraz som makker.

Ruud og Alcaraz tok var på servene sine og brøt to ganger på rad til 4-1. Det bidro til et åpningssett som var over på under 40 minutter.

Neste sett ble langt jevnere. Shelton og Tiafoe stoppet to europeiske bruddballer i det tredje gamet og overlevde en til på stillingen 5-5.

Også i tiebreaket fulgte spillerne hverandre tett, men en serve fra Alcaraz avgjorde duellen.

Kastet racketen

Det skulle spilles inntil tre singlekamper søndag, og Europa måtte vinne to av dem. Verdensfemmer Medvedev kom best i gang, men Shelton snudde duellen i verdenslagets favør med 6-7 (6-8), 7-5, 10-7.

Da han lå under i tiebreak i 1. sett, kastet en frustrert Medvedev racketen, før den spratt videre opp mot tribunen. Den traff ingen tilskuere, og russeren kom unna med en advarsel fra dommeren. Verdenslaget ønsket en strengere straff for handlingen, men fikk ikke gjennomslag.

I stedet tok Medvedev fire strake poeng og vant tiebreaket 8-6. Shelton utlignet i 2. sett og var sterkest i det avgjørende sett-tiebreaket.

Takket Zverev

Tiafoe kunne avgjøre for verdenslaget med seier over Zverev, og han vant første sett i tiebreak. Tyskeren slo tilbake på hjemmebane i Berlin og avgjorde kampen med 7-5, 10-5.

– Sasha (Zverev) viste veldig god tennis. Jeg prøvde å støtte ham samtidig som jeg skulle varme opp. Jeg visste ikke om jeg skulle få spille, men jeg er glad for at han ga meg sjansen, sa Alcaraz etter å ha sikret vinnerpoengene.

Laver Cup ble spilt for første gang i 2017 og er oppkalt etter den australske tennislegenden Rod Laver (86). Han er eneste mann til å vinne alle de fire Grand Slam-turneringene i samme sesong. Det gjorde han to ganger (1962, 1969).

Europa vant de fire første gangene og står nå med 5-2 totalt. De tidligere erkerivalene Björn Borg (Europa) og John McEnroe (verdenslaget) har vært lagleder siden oppstarten, men i år var det siste gang for dem begge.

Neste år avvikles turneringen i San Francisco.

