Nytt tap for Ruud i Laver Cup

Alejandro Tabilo og Ben Shelton var i storslag og feide den europeiske duoen av banen med sifrene 6-1, 6-2. Dermed leder verdenslaget 8-4 foran siste dag.

Håpet er ikke ute for Europa ettersom hver av de fire kampene søndag gir tre poeng til vinnerlaget.

Mens Tabilo og Shelton lyktes med det meste de foretok seg, var særlig Tsitsipas langt fra sitt beste nivå.

– Jeg kommer til å ende opp pengelens om jeg fortsetter å spille som dette, fleipet Tsitsipas under en pause i 2. sett.

Fæl start

Ruud spilte heller ikke på topp, og duoen lå under 0-5 i første sett før de halte i land sitt første game. Det gjorde de etter først å ha avverget to settballer.

Settet var ikke til å berge, og i det neste brøt verdenslaget direkte til 1-0. Ruud og makkeren holdt serven til 1-2 og til 2-3, og deretter spilte de seg til tre bruddballer før Tabilo og Shelton avgjorde et langt game og gikk opp i 4-2.

Et nytt brudd ga verdenslaget sjansen til å serve hjem kampen.

På etterskudd

Ruud spilte fredag i turneringens aller første kamp og tapte 4-6, 4-6 for Francisco Cerundolo. Tsitsipas og Dimitrov vant sine singlekamper slik at Europa ledet 2-1, men Taylor Fritz og Shelton vant double og sørget for at det sto 2-2 etter første dag.

Lørdag vant Carlos Alcaraz over Shelton i single, men det var eneste europeiske seier for dagen. Amerikanerne Frances Tiafoe og Taylor Fritz slo henholdsvis Daniil Medvedev og Alexander Zverev, og verdenslaget ledet 6-4 før doublekampen.

Lørdag var det to poeng for seier.

