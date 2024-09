Opptur for Ruud og Europa – vant doublekamp med Alcaraz

Søndagens doublekamp ble vunnet med 6-2, 7-6 (8-6) over amerikanerne Ben Shelton og Frances Tiafoe på hardcourten i Berlin.

Det var Ruuds første seier i årets utgave av lagturneringen. Snarøya-mannen sto med to tap på like mange dager før han fikk spanske Alcaraz som makker.

Europa lå under 4-8 for verdenslaget etter lørdagens spill. Da ble det delt ut to poeng til vinnerne, men på siste dag økes antallet til tre. Dermed er luken redusert til 7-8.

Ruud og Alcaraz tok var på servene sine og brøt to ganger på rad til 4-1. Det bidro til et åpningssett som var over på under 40 minutter.

Neste sett ble langt jevnere. Shelton og Tiafoe stoppet to europeiske bruddballer i det tredje gamet og overlevde en til på stillingen 5-5.

Også i tiebreaket fulgte spillerne hverandre tett, men en serve fra Alcaraz avgjorde duellen.

Alcaraz og Ruud er rangert som henholdsvis nummer tre og ni på verdensrankingen. Der er både Shelton og Tiafoe utenfor topp ti.

Det skal søndag spilles inntil tre singlekamper for å avgjøre Laver Cup. Oppsettet er slik: Daniil Medvedev – Shelton, Alexander Zverev – Tiafoe, Alcaraz – Taylor Fritz.

Laver Cup ble spilt for første gang i 2017 og er oppkalt etter den australske tennislegenden Rod Laver (86). Han er eneste mann til å vinne alle de fire Grand Slam-turneringene i samme sesong. Det gjorde han to ganger (1962, 1969).

De tidligere erkerivalene Björn Borg (Europa) og John McEnroe (verdenslaget) har vært lagleder siden oppstarten, men i år er det siste gang for dem begge.

