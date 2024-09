Casper Ruuds seiersrekke i Laver Cup røk – verdenslaget tok første stikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Laver Cup er en lagturnering mellom håndplukkede spillere fra Europa og verden for øvrig. Ruud er med i Laver Cup for fjerde år på rad, og fredag var første gang han måtte gi tapt etter tre strake seirer.

Ruud tapte kampen 4-6, 4-6.

I det andre settet Ruud ble brutt til 2-5, men kjempet seg tilbake med to strake game til 4-5. Den lille spenningen tok slutt da Cerundolo servet hjem kampen.

Den legendariske duoen Björn Borg (Europa) og John McEnroe (verdenslaget) kaster ekstra glans over turneringen ved å være lagledere.

I pausene fikk Ruud oppmuntrende ord av Borg og lagkamerater, men uten at det hjalp. Spesielt Carlos Alcaraz og Grigor Dimitrov var engasjerte på benken.

Ruud er på lag med Alcaraz, Dimitrov, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev.

Det gis ett poeng for seier første dag, to annen dag og tre tredje dag. Første lag som når 13 poeng har vunnet turneringen. Europa har tapt de to siste årene. De fire første årene endte med europeisk seier.

Senere fredag skal Tsitsipas i aksjon mot Thanasi Kokkinakis. Deretter møtes Grigor Dimitrov og Alejandro Tabilo før en stjernetung double avslutter dagen: Alcaraz/Zverev mot Taylor Fritz og Ben Shelton.

Turneringen er oppkalt etter den australske tennislegenden Rod Laver (86). Han er eneste mann til å vinne alle fire Grand Slam-turneringene i samme sesong. Det har han gjort to ganger (1962, 1969).

(©NTB)