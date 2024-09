Waitz' «svigersønn» vant Oslo maraton: – Over forventning

Det var bare en sprekk som kunne gjøre seierskampen spennende, men Brox sto distansen på 42.195 meter. Tjalve-mannen tikket inn til 2.25.25.

Han slo Frode Stenberg med 2.43 minutter. Prestasjonen kom selv om det var lenge siden sist Brox hadde løpt så langt.

– Det er ti år siden jeg konkurrerte sist, så det var over forventning. Det gikk greit halvveis, så da var det bare å kjøre på, sa Brox i seiersintervjuet.

– Jeg har vært i dårlig form i ti år. Hadde du pratet med meg for ett år siden, hadde jeg ikke klart 10 kilometer på under 35 minutter, la han til.

– Ganske spesielt

Brox ble nummer to i 2011, men 13 år senere sto han øverst på resultatlista. Han var alene i tet i hele siste halvdel av maratonen.

– Det er litt av et comeback, sa VGTVs kommentator Jørn Sundby da Brox nærmet seg målstreken.

Tidligere i løpet ble Jack Waitz overrasket over det han så av sønnen til sin samboer Synnøve Brox.

– Jeg synes dette er veldig moro. Det viser at det er mulig å kombinere det med en krevende jobb og to barn. Jeg vet at han har løpt ganske mye, men det tilsier ikke at han skal lede et maratonløp. Det er ganske spesielt, sa Waitz i VGTVs direktesending.

Brox ble norgesmester på 10.000 meter i 2012.

Over 23.000 påmeldte

Helena Hope ble også en suveren vinner. På det meste var hun foran med åtte minutter, men fikk det litt tungt mot slutten og noterte tiden 2.51.43. Hun representerte klubben Spirit.

Aldri før hadde så mange meldt seg på til Oslo maraton som i år. Samtlige distanser var utsolgt, og i alt besto startlistene av over 23.000 navn. Litt over 4500 av disse var på helmaratonen.

Nytt av året var det at løperne på veien var innom tartandekket på Bislett stadion. Som vanlig hadde maratonen start og målgang på Rådhusplassen.

Oslo maraton ble arrangert for første gang i 1981.

